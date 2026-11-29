Reprezentacija BiH poražena u Sarajevu od Litvanije u meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Fiba basketball

Selekcija BiH nije uspjela da se revanšira Litvaniji za poraz u Kaunasu. „Zmajevi“ su u nedjelju u Sarajevu poraženi 85:73 od Litvanije koja je tako sačuvala kakve-takve šanse za plasman na Mundobasket.

Treći poraz selekcije BIH nagovješten je već u prvih 20 minuta nakon kojih su Litvanci imali ubjedljivu prednost 46:34.

Džanan Musa vukao je „zmajeve“ u prvom poluvremenu sa 13 poena, ali Litvanci su preuzeli kontrolu prvo serijom 8:0 u prvoj četvrtini, a potom drugi period dobili sa 25:15.

Litvanija je u drugom poluvremenu nastavila u dobrom ritmu, a nakon trojke Brazdeikisa poveli su 68:50 i bilo je jasno da je povratak ekipe Darija Đerđe nemoguć.

Na sve se nadovezala i peta lična za Gegića početkom posljednje dionice, koju su „zmajevi dobili sa 19:17, ali je Litvanija rutinski slavila sa 85:73.

Litvance je do pobjede predvodio Olisevičius sa 16 poena, Blaževič i Butkevičius su dodali po 13, dok je kod selekcije BIH najefikasniji bili Musa sa 23 poena, a Marić i Kastanjeda su postigli po deset poena.