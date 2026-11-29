Trener Novog Pazara Nenad Lalatović kratko priznao da se njegova ekipa ništa nije pitala protiv Crvene zvede.

Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda je rutinski pobijedila Novi Pazar 3:0 (2:0) i čini se da je tim Alberta Rijere više mučilo hladno vrijeme nego igrači Nenada Lalatovića. Osim toga što su na početku djelovali agresivno i motivisano, domaći igrači su malo toga pokazali danas protiv Crvene zvezde, pa je i Lalatović bio vrlo kratak u svom izlaganju.

"Zvezda je protiv Genta pokazala kakav je tim, kad je nadigrala jedan Gent, zamislite kako je protiv Novog Pazara?", rekao je trener Novog Pazara poslije meča za TV Arena Sport.

"Igralo se samo tri minuta, pa je bio prekid od 19 minuta i to je svakako uticalo. Zvezda je mnogo kvalitetnija i to se vidi. Primili smo naivno ove golove. Zvezda je zasluženo pobijedila i želim puno sreće u Evropi", kratko je zaključio svoj izvještaj kraj Jošanice Lalatović.

Kako je Zvezda pobijedila?

Vidi opis Nenad Lalatović: "Ako su onako nadigrali Gent, zamislite tek Novi Pazar" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Prekidi su obilježili prvi dio prvog poluvremena, kako zbog baklji i dimova, tako i zbog toga što su domaći navijači gađali sudije grudvama. Tada je prekipjelo Urošu Stojkoviću koji se požalio glavnom arbitru Novaku Simoviću, poslije čega su svi akteri meča otišli u svlačionicu.

Praktično 25 minuta nije se igralo, igrači su bili van ritma, da bi Osman Bukari u završnici prvog dijela sa dva gola "usmjerio" meč u mirnu luku za Crvenu zvezdu, da bi u nastavku pobjedu potvrdio Marko Arnautović, kome je jedan gol i poništen.

Naredni meč Crvena zvezda igra već 2. decembra u Rumi protiv Slovena, a zatim 5. decembra dočekuje Železničar.

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