Prvi put od promjene vlasti Nemanja Vidić oglasio se na temu preuzimanja Fudbalskog saveza Srbije (FSS) na čijem ga čelu mnogi vide.

Izvor: MN PRESS

UEFA i FIFA preuzeli su upravljanje Fudbalskim savezom Srbije (FSS) i trebalo bi da obezbede uslove da na proljeće budu održani izbori na kojima ćemo dobiti novog predsjednika, a vjerovatno i kompletno novi saziv Skupštine. Kao što je poznato, aktuelnom rukovodstvu istekli su mandati i političke promene u Srbiji govore da će se i u sportskim savezima mijenjati stvari, a jedan od onih koji se "prizivaju" za FSS je Nemanja Vidić.

Prije tri godine, Vidić je i sam bio voljan da preuzme srpski fudbal, kandidovao se za predsjednika i odustao dan uoči izbora na kojima je pobijedio Dragan Džajić, ali je najavio da to ne znači da zauvijek odustaje. Da li će se sada, kada se stvari mijenjaju u svim sferama života, ponovo kandidovati?

Hoće li Vidić preuzeti FSS?

Prema njegovim riječima, on ne osjeća nikakvu satisfakciju zbog poraza Srpske napredne stranke na izborima, nego ističe da je važno kako će se dalje graditi sistem vrijednosti - i razmišlja o tome šta nas čeka u budućnosti.

Da li u toj budućnosti ima negdje i njega na čelu Fudbalskog saveza Srbije? "Umnogome to zavisi od fudbalske javnosti i njene želje da mene vidi na čelu srpskog fudbala", rekao je sada Nemanja Vidić koji je rekao da nije samo ta želja javnosti najvažnija.

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"Izuzetno je važno da se zna da moja želja da budem predsjednik FSS nije statusna, jer preuzimanjem takve odgovornosti samo bih napravio sebi probleme i narušio svoj životni mir. Gledajući iskustva ljudi iz različitih struktura koji su imali dobru namjeru da mijenjaju sistem vrijednosti u ovoj zemlji, nije se dobro završavalo. Za tu odluku moraću da znam ko će biti ljudi koji će voditi najvažnije institucije države. Mislim da i vi dobro znate da je fudbal grana društva u kojoj se prepliću različiti interesi i da bez jake države, prije svega mislim na četiri grane (policija, tužilaštvo, sudstvo, BIA) nije moguće ni graditi zdravu fudbalsku Srbiju. Da se razumijemo, moja želja da uspostavim prave vrijednosti u srpskom fudbalu nije sporna i nikad nije bila, ali ona nije dovoljna za uspostavljanje sistema koji svi želimo. Potreban je zajednički rad države i čitavog društva", rekao je Vidić za "Nova.rs".

"Ako pogledamo istoriju srpskog fudbala, i bez tih prijetnji je jasno da onaj ko želi da mijenja taj segment našeg društva neće naići na dobar prijem onih kojima u fudbalu nije mesto", zaključio je.

Šta traže UEFA i FIFA? "Do 1. decembra 2026. godine, FIFA i UEFA dostaviće FSS-u predlog izmjena i dopuna Statuta, koje organi FSS treba da usvoje do 18. januara 2027. godine, a kojima će se:

obezbijediti jasan i nedvosmislen pravni osnov za nove izbore;

jasno predvideti rješenja za slučajeve kada se izborni proces ne može okončati, uključujući situacije kada nema kandidatura za organe Saveza

pojasniti sva eventualne nejasnoće u vezi upravljanja i donošenja odluka u FSS.

"Odmah po usvajanju izmena i dopuna Statuta, a najkasnije 25. januara, organi FSS donijeće odluku o raspisivanju opštih izbora na svim nivoima. FIFA i i UEFA imenovaće u najkraćem roku tim za monitoring sačinjen od uglednih internacionalnih stručnjaka za pravo i dobro upravljanje u fudbalu koji će:

nadgledati sprovođenje navedenih mjera i izbornog procesa do njegovog okončanja;

biti u stalnoj komunikaciji i pružati potrebne preporuke i uputstva u vezi sa realizacijom mjera, sprovođenjem izbornog procesa i tekućim upravljanjem statutarnim organima i telima FSS, koja će u okviru svoje nadležnosti funkcionisati do izbora novih statutarnih organa, u skladu sa zajedničkim tumačenjem FIFA i UEFA iznesenom u ovom dopisu;

biti u stalnoj komunikaciji sa svim važnim činiocima odnosno članovima koji imaju predstavnike u Skupštini FSS, a u vezi sa realizacijom navednih mjera i sprovođenjem izbornog procesa.

"U dopisu je navedeno da u slučaju da se ove mjere ne realizuju u skladu sa navedenom dinamikom, FIFA i UEFA će u skladu sa Statutom FIFA, pokrenuti proceduru uvođenja Komiteta za normalizaciju, koji bi samostalno upravljao Savezom do okončanja novog izbornog procesa, sproveo navedene mjere i izborni proces".

"U skladu sa ovim dopisom i nedvosmislenim tumačenjima pravnih okvira od strane FIFA i UEFA, statutarni organi Saveza pokrenuće potrebne procedure za realizaciju svih navedenih mjera".

Svi predsjednici FSS

Fudbalski savez Srbije imao je ukupno četvoricu predsjednika od osamostaljenja Srbije, odnosno od 2006. godine, dok su dvojica bili privremeno na toj funkciji: