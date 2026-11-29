Osman Bukari je zablistao u Novom Pazaru, postigavši dva gola i pokazavši treneru Rijeri svoj kvalitet.

Izvor: TV Arena sport

Osman Bukari nije djelovao baš kao fudbaler po ukusu trenera Alberta Rijere, posebno nakon crvenog kartona koji je dobio protiv Viktorije iz Plzenja, međutim njegov individualni kvalitet i te kako zna da pomogne na teškim gostovanjima kao što je za Zvezdu današnje u Novom Pazaru.

Za nekoliko minuta, Osman Bukari postigao je dva gola i pokazao Rijeri da ipak može da se osloni na brzonogog fudbalera iz Gane, posebno u utakmicama u kojima se igra protiv ekipe koja je iza lopte.

Pogledajte kako je u 39. minutu Bukari doveo Zvezdu u vođstvo poslije prodora po desnoj strani i ulaska u šesnaest metara:

Osman Bukari gol na Novi Pazar - Crvena zvezda 0:1 Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Potom je u četvrtom minutu nadoknade vremena iskoristio i pas Vladimira Lučića sa lijeve strane i pogodio slabijom lijevom nogom:

Osman Bukari gol na Novi Pazar - Crvena zvezda 0:2 Izvor: TV Arena sport

Podsjetimo, prvo poluvrijeme između Novog Pazara i Crvene zvezde potrajalo je više od sat vremena, pošto je meč prekidan u čak četiri navrata, najozbiljnije u 10. minutu kada su sudije Novak Simović i Uroš Stojković pogođene grudvama, zbog čega su svi zatim otišli u svlačionicu.

Vidi opis Osman Bukari konačno obradovao Rijeru: Dva gola u Pazaru za oproštaj za Plzenj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Takođe, padale su i dimne bombe na teren, petarde, topovski udari i "uobičajena" navijačka pirotehnika koja je ometala igrače dva tima i nije im dozvoljavala da uđu u ritam.

Vidi opis Osman Bukari konačno obradovao Rijeru: Dva gola u Pazaru za oproštaj za Plzenj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 23 / 23

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