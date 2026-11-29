Osman Bukari je zablistao u Novom Pazaru, postigavši dva gola i pokazavši treneru Rijeri svoj kvalitet.
Izvor: TV Arena sport
Osman Bukari nije djelovao baš kao fudbaler po ukusu trenera Alberta Rijere, posebno nakon crvenog kartona koji je dobio protiv Viktorije iz Plzenja, međutim njegov individualni kvalitet i te kako zna da pomogne na teškim gostovanjima kao što je za Zvezdu današnje u Novom Pazaru.
Za nekoliko minuta, Osman Bukari postigao je dva gola i pokazao Rijeri da ipak može da se osloni na brzonogog fudbalera iz Gane, posebno u utakmicama u kojima se igra protiv ekipe koja je iza lopte.
Pogledajte kako je u 39. minutu Bukari doveo Zvezdu u vođstvo poslije prodora po desnoj strani i ulaska u šesnaest metara:
Osman Bukari gol na Novi Pazar - Crvena zvezda 0:1
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Potom je u četvrtom minutu nadoknade vremena iskoristio i pas Vladimira Lučića sa lijeve strane i pogodio slabijom lijevom nogom:
Osman Bukari gol na Novi Pazar - Crvena zvezda 0:2
Izvor: TV Arena sport
Podsjetimo, prvo poluvrijeme između Novog Pazara i Crvene zvezde potrajalo je više od sat vremena, pošto je meč prekidan u čak četiri navrata, najozbiljnije u 10. minutu kada su sudije Novak Simović i Uroš Stojković pogođene grudvama, zbog čega su svi zatim otišli u svlačionicu.