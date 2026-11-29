Talentovani 17-godišnji napadačBorca, Matej Deket, ponovo je skrenuo pažnju fudbalske javnosti sjajnim pogotkom protiv Atalante u Konferencijskoj ligi (2:3), a kako prenosi hrvatski Tportal, banjalučki biser je tokom ljeta bio ponuđen zagrebačkom Dinamu.

Izvor: Instagram/FK Borac/Screenshot

Prema saznanjima ovog portala, Deket je ljetos, kada je imao 16 godina, bio direktno ponuđen Dinamu uz obeštećenje od oko milion evra. Čelnici zagrebačkog kluba bili su u kontaktu sa predstavnicima mladog napadača, ali na Maksimiru na kraju nisu dali zeleno svjetlo za realizaciju ovog transfera.

Zvonimir Boban i sportski sektor „modrih“ okrenuli su se drugim napadačkim opcijama: Aleks Stojaković doveden je iz Lokomotive za 700.000 evra i Smail Prevljak stigao je iz Istre za 800.000 evra.

Dogovoren je i dolazak Brazilca Žuniora Brumada iz Midtjilanda, ali je on doživio tešku povredu pokidavši prednje ukrštene ligamente koljena.

Nakon što je ostao u Banjaluci, Deket je u potpunosti eksplodirao. U tekućoj sezoni odigrao je 24 utakmice i postigao osam golova, što mu je donijelo i poziv u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali i veliko interesovanje brojnih inostranih klubova.

Skauti ga opisuju kao fizički izuzetno snažnog napadača za svoje godine, sa odličnom realizacijom i mirnoćom u završnici. Pored pogotka protiv Atalante u meču u kojem je Borac vodio 2:0 do 86. minuta prije nego što je sa dva igrača manje poklekao u samom finišu, Deket je ove sezone pogađao i u pobjedi nad KuPS-om (2:0), kao i u nedavnom ubjedljivom trijumfu nad Željezničarom na Grbavici (4:0).

Zbog sjajnih partija na domaćoj i evropskoj sceni, njegova tržišna vrijednost se u međuvremenu navodno utrostručila, piše “T portal”, pa je jasno da je Dinamo propustio priliku da ga dovede po znatno povoljnijim uslovima.

(MONDO)