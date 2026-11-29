Talentovani 17-godišnji napadačBorca, Matej Deket, ponovo je skrenuo pažnju fudbalske javnosti sjajnim pogotkom protiv Atalante u Konferencijskoj ligi (2:3), a kako prenosi hrvatski Tportal, banjalučki biser je tokom ljeta bio ponuđen zagrebačkom Dinamu.
Prema saznanjima ovog portala, Deket je ljetos, kada je imao 16 godina, bio direktno ponuđen Dinamu uz obeštećenje od oko milion evra. Čelnici zagrebačkog kluba bili su u kontaktu sa predstavnicima mladog napadača, ali na Maksimiru na kraju nisu dali zeleno svjetlo za realizaciju ovog transfera.
Zvonimir Boban i sportski sektor „modrih“ okrenuli su se drugim napadačkim opcijama: Aleks Stojaković doveden je iz Lokomotive za 700.000 evra i Smail Prevljak stigao je iz Istre za 800.000 evra.
Dogovoren je i dolazak Brazilca Žuniora Brumada iz Midtjilanda, ali je on doživio tešku povredu pokidavši prednje ukrštene ligamente koljena.
Nakon što je ostao u Banjaluci, Deket je u potpunosti eksplodirao. U tekućoj sezoni odigrao je 24 utakmice i postigao osam golova, što mu je donijelo i poziv u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali i veliko interesovanje brojnih inostranih klubova.
Skauti ga opisuju kao fizički izuzetno snažnog napadača za svoje godine, sa odličnom realizacijom i mirnoćom u završnici. Pored pogotka protiv Atalante u meču u kojem je Borac vodio 2:0 do 86. minuta prije nego što je sa dva igrača manje poklekao u samom finišu, Deket je ove sezone pogađao i u pobjedi nad KuPS-om (2:0), kao i u nedavnom ubjedljivom trijumfu nad Željezničarom na Grbavici (4:0).
Zbog sjajnih partija na domaćoj i evropskoj sceni, njegova tržišna vrijednost se u međuvremenu navodno utrostručila, piše “T portal”, pa je jasno da je Dinamo propustio priliku da ga dovede po znatno povoljnijim uslovima.
(MONDO)