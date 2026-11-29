Filip Kostić je postigao atraktivan gol za PSV Ajndhoven u pobjedi protiv Go Ahed Iglsa. Pogledajte njegovu majstoriju.

Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Fudbaleri PSV-a pobijedili su u subotu uveče u Ajndhovenu ekipu Go Ahed Iglsa rezultatom 4:0 u meču 14. kola holandskog prvenstva. Domaća ekipa je povela u 30. minutu golom srpskog fudbalera Filipa Kostića (34), poslije prodora reprezentativca BiH Esmira Barjaktarevića (21) po desnoj strani.

Kostić je ljetos prešao u PSV, a ove sezone je na 13 utakmica u svim takmičenjima postigao dva gola i jednu asistenciju. Pogledajte njegov gol protiv Go Ahed Iglsa:

Filip Kostić Izvor: YouTube/TV Arena sport

Holandski reprezentativac Ruben Van Bomel je u 36. minutu duplirao prednost PSV-a, a zatim je u 82. minutu pogodio za 3:0. Konačan rezultat postavio je Kilijan Sildilja pogotkom u 90. minutu.

PSV je vodeći na tabeli holandskog prvenstva sa 32 boda, dok je Go Ahed Igls na devetom mjestu sa 17. U sljedećem kolu, PSV će gostovati AZ Alkmaru, a Go Ahed Igls će dočekati Tvente.







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Pogledajte 00:30 Filip Kostić gol Interu Izvor: ArenaSport Izvor: ArenaSport

(MONDO)