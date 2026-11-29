Srbija se u možda i ključnom meču kvalifikacija za Mundobasket susreće sa Italijom. Uspomene na ovaj tim nam nisu baš najbolje, ali pun "Pionir" i evroligaški sastav daju nadu da je ovo prepreka koja može da se preskoči.

Izvor: MN PRESS

Srbija se poslije poraza od Litvanije u gostima nalazi u nezgodnoj situaciji i sada im je potrebna pobjeda. U „Pioniru“ od 19 časova igraće „orlovi“ sa Italijom i pobjednik će biti jednom nogom na Mundobasketu.

Turska je u ovoj grupi ubjedljivo prva i sa osam pobjeda je i prije ovog FIBA prozora obezbijedila Mundobasket, pa je mogla rutinski da izgubi od Italije prije nekoliko dana. Srbija i Italija imaju po šest pobjeda, Litvanija je odmah iza sa pet i prijeti, a Island sa četiri još nije odustao.

Totalno nova Srbija i Pionir

Vidi opis Nova Srbija i stara boljka: Kad je najteže opet na tu Italiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

To su nade da će ovaj meč biti drugačiji u odnosu na jednosmjernu ulicu protiv Litvanije. Selektor Alimpijević je pozvao 10 novih imena, a od meča sa Litvanijom ostali su u timu samo Aleksa Avramović i Alen Smailagić. Osim njih u timu su Vasilije Micić, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Nikola Tanasković, Filip Petrušev, Uroš Plavšić i povratnik kapiten Vladimir Lučić.

Znamo da je Italija najbolnija rana Srbije i sjećamo se poraza - i onog u Pioniru u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju i onog na Eurobasketu 2022, a i onog na Svjetskom prvenstvu u Manili. Ipak sada se nadamo da će ishod biti drugačiji. Evroligaški sastav Srbije i pun „Pionir“ su zalozi za tako nešto.

Ko igra za Italiju?

Izvor: MN PRESS

Darijus Tompson je povrijeđen, a u tim su stigli Alesandro Pajola, Nikolo Akele i Đovani Emeruh umjesto Džona Petrućelija, Frančeska Ferarija i Điljerma Karusa. Luka Banki je izabrao Pajolu, Spisua, Meniona, Kendija, Baldasa, Alibegovića, Veronesija, Tonuta, Rićija, Akelea, Dijufa i Emeruhua.

(MONDO)

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