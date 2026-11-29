Palmeiras je osvojio Kopa Libertadores pobjedom nad Estudijantesom rezultatom 1:0. Golom Ramona Sose, tim Abela Fereire stigao je do svoje četvrte titule u ovom takmičenju, a treće u ovoj deceniji. Brazilci su klupski prvaci Južne Amerike već osam godina u nizu.

Izvor: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP / Profimedia

Fudbaleri Palmeirasa osvojili su titulu šampiona Kopa Libertadores, najvišeg ranga južnoameričkog fudbala, pošto su večeras u finalu u Montevideu pobijedili argentinski Estudijantes rezultatom 1:0.

Strijelac jedinog pogotka za brazilsku ekipu bio je Ramon Sosa u 52. minutu, poslije asistencije Džona Arijasa. Nakon ubačene lopte, Arijas je glavom spustio loptu u kazneni prostor, a Sosa preciznim udarcem lijevom nogom pogodio sam donji lijevi ugao gola.

Prvih 45 minuta proteklo je u velikoj borbi na sredini terena uz čak šest žutih kartona. Najbliži pogotku bio je Lukas Evanđelista u 43. minutu, kada je poslije prodora pogodio stativu, dok je na drugoj strani kapiten Estudijantesa Gvido Kariljo šutirao glavom tik iznad prečke. Nakon primljenog gola, Estudijantes je preuzeo inicijativu i napadao do posljednjeg zvižduka. Golman Palmeirasa Karlos Migel istakao se u 55. minutu sjajnom odbranom atraktivnog udarca „makazicama“ Gvida Karilja, a potom i udarca glavom Edvina Setrea. U 85. minutu Tijago Palasios je pogodio spoljni dio mreže novog šampiona.

Palmeiras je četvrti put u istoriji došao do trofeja u Kopa Libertadoresu nakon 1999, 2020. i 2021. godine. Pogledajte kako je izgledalo finale na stadionu „Sentenario“ u Montevideu.

Dominacija Brazilaca i bolan oproštaj Muslere

Ovim trijumfom trener Abel Fereira osvojio je svoj treći pehar Kopa Libertadores sa Palmeirasom (nakon 2020. i 2021). Brazilski klubovi su vezali osmu uzastopnu titulu u ovom takmičenju i po prvi put prestigli Argentinu po ukupnom broju trofeja (26 prema 25). U tom nizu od osam pehara zaredom Palmeiras je osvojio čak tri, kao i Flamengo, dok su po jednom šampioni bili Fluminense i Botafogo.

S druge strane, legendarni urugvajski golman Fernando Muslera (40) odigrao je na svom domaćem stadionu posljednji meč u karijeri na golu Estudijantesa.

Argentinski tim je drugi put poražen u finalu, a ima ukupno četiri pehara u Kopa Libertadoresu. Između ostalog, tim iz La Plate je 1968. godine pobijedio Palmeiras da bi osvojio najprestižniji južnoamerički pehar.

Najtrofejniji klub u takmičenju je argentinski Independijente sa sedam titula, Boka Juniors ima šest, a urugvajski Penjarol pet.

Bonus video:

Palmeiras Estudijantes finale Kopa Libertadores Izvor: YouTube/CONMEBOL Libertadores

(MONDO)