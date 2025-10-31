Poznati finalisti Kopa Libertadoresa: Palmeiras nakon velikog preokreta prošao dalje

Palmeiras je nadoknadio minus od tri gola i pobjedom 4:0 protiv LDU Kita izborio finale Kopa Libertadoresa, gdje ga čeka Flamengo.

Izvor: NELSON ALMEIDA / AFP / Profimedia

Fudbaleri brazilskog Palmeirasa plasirali su se prošle noći u finale Kopa Libertadoresa, južnoameričkog ekvivalenta Lige šampiona, pošto su u Sao Paulu u revanš meču savladali LDU Kito sa 4:0.

Palmeiras je poveo u 20. minutu golom Ramona Sose, a rezultat je u petom minutu nadoknade prvog poluvremena povećao Bruno Fuks.

Brazilski klub, koji je u prvom meču u Ekvadoru poražen sa 0:3, do plasmana u finale došao je golovima Rafaela Vejge u 68. i 82. minutu sa penala.

virada histórica do time do palmeiras



esse time é viciado em jogar a copa libertadores

pic.twitter.com/RKWrWuTtDV — out of context brasileirão (@oocbrsao)October 31, 2025

Palmeiras će u finalu Kopa Libertadoresa igrati protiv Flamenga, a to će biti sedmo svebrazilsko finale u ovom takmičenju.

Finale je zakazano za 29. novembar u glavnom gradu Perua - Limi. Ko god pobijedi osvojiće trofej Kopa Libertadores po četvrti put, čime će postati najtrofejniji brazilski klub u ovom takmičenju.