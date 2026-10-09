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Mesi dobio ponudu koja se ne odbija: Argentincu stigao poziv da uradi jedinu stvar koju nije u karijeri

Mesi dobio ponudu koja se ne odbija: Argentincu stigao poziv da uradi jedinu stvar koju nije u karijeri

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Lionel Mesi, najbolji fudbaler svih vremena, oprostio se protiv Benina od reprezentacije Argentine i tako zaokružio jednu fantastičnu fudbalsku priču.

Lionel Mesi dobio ponudu da igra na Kopa Libertadores Izvor: Leo Barrilari / Zuma Press / Profimedia

Ipak Lionel Mesi neće stati kada je u pitanju klupski fudbal, a stigla je i jedna veoma zanimljiva ponuda.

Mesi je osvojio brojna takmičenja u svjetskom fudbalu, ali nikada nije nastupio u Kopa Libertadores.

"Mislim da mu nedostaje još samo da zaigra u Kopa Libertadoresu, pa ga pitam da li prihvata ovaj izazov", izjavio je predsjednik Južnoameričke fudbalske federacije (CONMEBOL) Alehandro Domingez.

Igrač Inter Majamija nije ni razmišljao o ovoj odluci, međutim, zaista ne bi bilo čudno vidjeti ga u ovom takmičenju. Najbolji fudbaler svih vremena je praktično osvojio sve što se moglo osvojiti, te bi eventualno podizanje još nekog trofeja u svojoj bogatoj karijeri bilo kruna svega.

Sa 39 godina, Mesi u svojoj riznici već ima osam Zlatnih lopti, šest Zlatnih kopački, četiri Lige šampiona, deset titula u Španiji, dvije Kopa Amerike, trofej Finalisime i Mundijal 2022, uz mnogobrojna druga odličja.

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Tagovi

Lionel Mesi Kopa Libertadores Inter Majami

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