Mesi dobio ponudu koja se ne odbija: Argentincu stigao poziv da uradi jedinu stvar koju nije u karijeri

Lionel Mesi, najbolji fudbaler svih vremena, oprostio se protiv Benina od reprezentacije Argentine i tako zaokružio jednu fantastičnu fudbalsku priču.
Ipak Lionel Mesi neće stati kada je u pitanju klupski fudbal, a stigla je i jedna veoma zanimljiva ponuda.
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Mesi je osvojio brojna takmičenja u svjetskom fudbalu, ali nikada nije nastupio u Kopa Libertadores.
"Mislim da mu nedostaje još samo da zaigra u Kopa Libertadoresu, pa ga pitam da li prihvata ovaj izazov", izjavio je predsjednik Južnoameričke fudbalske federacije (CONMEBOL) Alehandro Domingez.
Igrač Inter Majamija nije ni razmišljao o ovoj odluci, međutim, zaista ne bi bilo čudno vidjeti ga u ovom takmičenju. Najbolji fudbaler svih vremena je praktično osvojio sve što se moglo osvojiti, te bi eventualno podizanje još nekog trofeja u svojoj bogatoj karijeri bilo kruna svega.
Sa 39 godina, Mesi u svojoj riznici već ima osam Zlatnih lopti, šest Zlatnih kopački, četiri Lige šampiona, deset titula u Španiji, dvije Kopa Amerike, trofej Finalisime i Mundijal 2022, uz mnogobrojna druga odličja.