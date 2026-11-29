Vozač Mercedesa Džordž Rasel startovaće danas sa prve pozicije trku Formule 1 za Veliku nagradu Katara, pošto je bio najbrži u kvalifikacijama.

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Rasel je ostvario vrijeme od 1:21,695 minuta, odnosno za 0,128 sekundi je bio brži od klupskog kolege Kimija Antonelija.

Iza njih slijedi dvojac Meklarena, Lando Noris je bio sporiji za 0,480 sekundi od Rasela, a Oskar Pjastri za 0,550 sekundi.

Peto vrijeme imao je vozač Red Bula Isak Hadžar, slijedi ga klupski kolega Maks Verstapen, sedmi je bio Šarl Lekler u Ferariju, a osmi vozač Rejsing Bulsa Arvid Lindblad. Najboljih deset u kvalifikacijama kompletiraju drugi vozač Ferarija Luis Hamilton i drugi vozač Rejsing Bulsa Lijam Loson.

Trka za Veliku nagradu Katara, pretposljednja trka u šampionatu, vozi se u nedjelju od 17.00.

(Agencije)