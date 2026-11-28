Fudbaleri Alavesa priredili su senzaciju u 14. kolu Primere savladavši Real Madrid i time nanijeli težak udarac ekipi Žozea Murinja u trci za vrh tabele.

Izvor: Ricardo Nogueira/Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Real je upisao treći ovosezonski poraz u španskom prvenstvu i sada za vodećom Barselonom zaostaje tri boda. I to nakon čak 10 vezanih pobjeda u svim takmičenjima!

REAL MADRID - ALAVES 1:2 (0:1)

Iako su Madriđani od prvog minuta nametnuli visok ritam, što im inače nije uvijek svojstveno na otvaranju mečeva, golman gostiju Antonio Sivera je sa dvije sjajne intervencije - uključujući i odbranu udarca Vinisijusa Žuniora u 8. minutu . sačuvao svoju mrežu netaknutom.

Kazna za promašaje stigla je u 22. minutu. Nakon velike greške mladog štopera Dina Hujsena, koji je poslao prekratku povratnu loptu ka Tibu Kurtoi, napadač gostiju Toni Martinez je presreo pas, zaobišao belgijskog golmana i uputio udarac. Ibrahima Konate je pokušao da izbaci loptu sa same gol-linije, ali je ona za nekoliko milimetara ipak prešla crtu pre nego što ju je bivši napadač Reala, Marijano Dijaz, za svaki slučaj zakucao u mrežu.

| GOAL: MARIANO DIAZ OPENS THE SCORING FOR ALAVES!Real Madrid 0-1 Alaves. https://t.co/mVoVmLBuoo — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)November 28, 2026

Pogodak je zvanično pripisan Martinezu, a ekipa Kikea Sančeza Floresa se nakon vođstva odlično organizovala u odbrani sa petoricom igrača i bez većih problema sačuvala prednost do odlaska na odmor.

Murinjo je na poluvremenu reagovao dvostrukom izmjenom, uvevši Bernarda Silvu i Jana Diomandea umjesto Čuamenija i Brahima Dijaza. Međutim, Real ni tada nije uspijevao da probije bedem gostiju, pa je u 61. minutu uslijedio novi šok na „Santijago Bernabeuu“.

Marijano Dijaz je poslao sjajan pas u prostor, a Anhel Perez je izašao sam pred Kurtou i rutinski ga savladao za ogromnih 0:2.

| GOAL: ANGEL PEREZ DOUBLES THE LEAD FOR ALAVES!ASSIST BY MARIANO DIAZ!Real Madrid 0-2 Alaves. https://t.co/ihvHognZtA — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)November 28, 2026

Tračak nade domaćinu vratio je Kilijan Mbape u 69. minutu. Poslije kratko izvedenog kornera i kombinacije sa Diomandeom i Džudom Belingemom, francuski napadač se majstorski oslobodio čuvara i špicem kopačke provukao loptu pored nekoliko defanzivaca u mrežu Sivere.

| KYLIAN MBAPPE GOALLLL !! ANOTHER REMONTADA ????? https://t.co/0OnGTecegh — Kalshi FC (@KalshiFC)November 28, 2026

U samom finišu viđena je prava drama. U 86. minutu sudija je prvobitno dosudio penal za Real nakon duela Belingema i Valentinija u kaznenom prostoru, ali je poslije pregledavanja VAR snimka odluka poništena, a engleskom vezisti pokazan drugi žuti, odnosno crveni karton u 88. minutu.

Jude Bellingham sent off for Diving! What do you think, was this a dive or Penalty for Real Madrid ? #RMA https://t.co/ndieQudpse — The Final Whistle (@Rufus_45)November 28, 2026

Sa igračem manje, “kraljevski klub“ nije imao snage za potpuni preokret, pa su bodovi zasluženo otišli u Vitoriju.







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(MONDO)