Novi haos u Realu: Belingem udario radnika obezbjeđenja, čeka se istraga

Novi haos u Real Madridu pošto su Džud Belingem i Antonio Rudiger na udaru zbog tvrdnji da su udarili radnike obezbeđenja.

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Novi skandal potresa Real Madrid. Ovog puta su u glavnim ulogama Džud Belingem i Antonio Ridiger. Njih dvojica su, navodno, poslije pobjede protiv Valensije u gostima udarili predstavnike obezbjeđenja na stadionu.

Prema informacijama koje je prenio novinar Naćo Sanhis do incidenta je došlo na poluvremenu. Tada je Belingem ušao u sukob sa nekim iz Valensije, onda je čovjek iz obezbjeđenja uskočio da spriječi eskalaciju sukoba i navodno ga je tada Džud udario. Onda se pojavio Ridiger koji je šamarom udario drugog radnika obezbjeđenja.

Navodno su sve to prijavili sudiji i postoje tvrdnje da postoji i snimak incidenta. Doduše, u isto vrijeme su se pojavile spekulacije i da delegati i sudije ništa od toga nisu naveli u zvaničnom izveštaju poslije meča, tako da je to pokrenulo dodatnu buru.

Očekuje se istraga cijele situacije, dok se na društvenim mrežama pojavio i snimak toga i vidi se da postoji sukob Belingema i jedne osobe, ali se ne vidi sve, jer je kamera previše udaljena.