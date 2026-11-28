Trener Partizana Aleksandar Stanojević burno govorio o predstojećem "nenormalnom" meču Partizana i Teleoptika. Uz to, prozvao je i KK Zvezda zbog 44 pobjede zaredom protiv FMP-a.

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Aleksandar Stanojević podigao je ton poslije teško izvojevane pobjede protiv Radničkog iz Niša u Humskoj - 1:0 (1:0).

Nije htio da govori Stanojević o sumiranju utisaka u polusezoni, naglašavajući da je prerano za to i da još postoji velika takmičarska tenzija, zato što crno-bijele do kraja očekuju još dvije utakmice. Na tom mjestu je povišenim tonom počeo da govori i planuo je tokom opširnog obraćanja.

Prije svega, samoinicijativno je Stanojević progovorio o predstojećem međusobnom meču Partizana i njegove filijale Teleoptika u Kupu Srbije, nazivajući taj meč "nenormalnim" i "anomalijom srpskog fudbala", ukazavši pritom i na druge "anomalije". Bez pominjanja imena klubova, ukazao je tada na niz od 44 pobjede KK Crvena zvezda protiv njegovog bivšeg razvojnog tima, FMP-a, prekinutog ove sezone. Pominjao je i utakmice "drugih klubova u Superligi koji imaju dobre odnose".

"Tenzija je uvijek prisutna, još dvije utakmice su tu, ne razmišljam o polusezoni. K'o da je za dvije godine. Nama je život sljedeća utakmica u Kupu, pogotovo što je anomalija da igramo protiv Teleoptika. To je stvarno nešto nenormalno, da igramo protiv svoje filijale u Kupu. OK, pravno je sve regularno, ali ovo nije normalna utakmica - ni nama, ni Teleoptiku. Toliko ima anomalija u srpskom fudbalu i sto puta sam pričao o tome i ranije i sada se dešava da mi igramo utakmicu. Ne znam da li se negdje u svijetu dešava da igrate protiv svoje filijale."

"Imate i u drugim sportovima isto tako, neke ekipe imaju 44 pobjede zaredom, pa niko ništa ne priča. Imate i u našoj ligi klubove koji imaju dobre odnose između sebe u Superligi, mnogo transfera između dva kluba i to niko ne spominje. A, nama postavljate pitanje zašto igramo na našem stadionu protiv Teleoptika. Morate da znate da je Teleoptik igrao ovdje sve prvenstvene utakmice na početku sezone. Drugo, bilo koja ekipa da dođe da igra protiv Teleoptika na njegovom terenu, ne može da se igra, jer nemate mjesta za gostujuće navijače."

"Naravno da nije dobro da igramo sa Teleoptikom"

Vidi opis Aleksandar Stanojević planuo, prozvao i Zvezdu: "Nama stavljate omču oko vrata, a druge ne pitate za 44-0?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

"I već nam stavljate omču oko vrata, a imate cijelu Superligu i neke klubove koji već godinama igraju utakmice kakve igraju i da ne pričam o drugim sportovima sa 44 pobjede zaredom, pa niko nije postavio pitanje, a sada se postavlja pitanje", rekao je Stanojević.

"Naravno da nije dobra utakmica da igramo sa Teleoptikom i da je to anomalija srpskog fudbala i nadam se da će se nešto desiti, promijeniti i da ćete voditi računa i o bonusima i svim stvarima što smo pričali i o kojima sam pričao 100 puta do sada i niko me nije shvatao ozbiljno, samo ste prelazili preko toga", nastavio je Stanojević da kritikuje novinare u miks-zoni u Humskoj.

Čega se boje igrači Partizana?

Vidi opis Aleksandar Stanojević planuo, prozvao i Zvezdu: "Nama stavljate omču oko vrata, a druge ne pitate za 44-0?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

"U pobjedi protiv Radničkog pobjeda je jedino što može da nam pomogne u ovom trenutku. Mislim da smo dosta korektno igrali prvo poluvrijeme, ne kao prve utakmice kod kuće, ali protivnik nije stvarao šanse, što je važno za nas. Oni hoće da igraju, agresivni su, a kod nas se pokazao veliki strah u drugom poluvremenu. Strah od greške, svega, potrebno nam je više energije ako se borimo za goli život, kao što se borimo", kazao je trener Partizana o utakmici.

Nije prvi put da Partizan odigra dobro prvi dio meča, pa potpuno stane.

"Taj neki strah od neuspjeha... Fizički korektno izgledaju, ali taj strah, karakter, pobjednički mentalitet... Neki igrači su ušli izuzetno loše u meč, bez tog mentaliteta. Ovdje je svaki sekund važan i svi se borimo da izađemo iz ovoga. Potrebno je dati više od maksimuma, a nisu svi bili na maksimumu", dodao je on.

Zašto igrači samo ne nastave da igraju dobro poslije poluvremena?

"Vjerovatno strah od neuspjeha, primljenog gola, nemamo ni samopouzdanja... Nije to strah, već činjenica, moj zadatak kao trenera je da to donesem, da donesem mir, ali ja sam nemiran, pa im možda donosim nervozu, ali na način samo da ih gurnem da se više takmiče, da se trude. Kad pobijedite u više utakmica zaredom, onda pobijedite i kad ne igrate dobro, a mi nekad igramo dobro, pa ne dobijemo", zaključio je Stanojević.

Pred crno-bijelima su još dvije utakmice do zimske pauze - susret protiv Teleoptika u srijedu u Humskoj, pa gostovanje Radničkom 1923 u Kragujevcu tokom vikenda.

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