Trener fudbalera Željezničara Sabit Šljivo bez traženja alibija priznao je nakon poraza od Veleža da njegov tim nije zaslužio ni bod.

Izvor: Anis Sovsic/FK Zeljeznicar

Fudbaleri Željezničara upisali su novi poraz u Premijer ligi BiH, peti uzastopni, pošto su u duelu sa Veležom ostali praznih šaka (1:0). Nakon utakmice, trener "plavih" Sabit Šljivo bez traženja alibija je priznao da je mostarski sastav zasluženo stigao do punog plijena.

Strateg tima sa Grbavice istakao je da se rival mnogo bolje snašao u teškim uslovima za igru, dodavši da njegova ekipa nije ni zaslužila više od poraza.

"Ne kažem da bismo bili bolji, ali se Velež bolje prilagodio ovom vremenu i pobijedio. Bilo bi nepošteno očekivati i neriješen rezultat, bez obzira na vrijeme i protivnika. Imali smo načelni plan kako doći do gola, ali nažalost – to je to", poručio je Šljivo.

Pred Željezničarom nema mnogo vremena za analizu, jer ekipu već u utorak (1. decembar) očekuje novi premijerligaški izazov. Na Grbavicu stiže dobojska Sloga (20.30 časova), a Šljivo naglašava da je taj meč od presudnog značaja pred zimsku pauzu.

"U narednom kolu protiv Sloge imamo imperativ. Ovo je neka posljednja šansa – ima tu još proljeće, ali moramo hvatati priključak kako bi proljećni dio sezone bio koliko-toliko miran", zaključio je trener Željezničara.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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