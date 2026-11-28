Selektor Italije Luka Banki najavljuje tešku utakmicu protiv Srbije, ističući fizički kontakt i agresivnu igru "orlova".

Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Italije Luka Banki izjavio je u subotu uveče da očekuje tešku nedjeljnu utakmicu sa mnogo fizičkog kontakta protiv Srbije, istakavši da "orlovi" imaju sastav koji igra agresivno.

Košarkaši Italije gostovaće sutra od 19 časova selekciji Srbije u dvorani "Aleksandar Nikolić" u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

"Ovde u Beogradu nas očekuju drugačiji uslovi u odnosu na Rim - kako u pogledu okruženja, tako i kada je riječ o emocionalnom ulogu - jer Srbija dolazi nakon poraza i želi da se vrati na pobjednički kolosijek. Kao i nama, i njima je mnogo toga u igri tokom ovog prozora; na raspolaganju su dva mjesta, a nekoliko timova je još uvijek u konkurenciji. Očekujemo tešku utakmicu, sa mnogo fizičkog kontakta. Srbija ima agresivan sastav, sa vrhunskim visokim igračima. Moramo biti ravnopravni u skoku i pobrinuti se da im ne dozvolimo druge šanse za poen", rekao je Banki, a prenosi Košarkaški savez Italije.

"Povratak na ovaj teren budi divne uspomene"

Vidi opis "Ovdje u Beogradu biće sve drugačije nego u Rimu": Italijani znaju šta ih čeka u Pioniru i rado ga se sjećaju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Reprezentativac Italije Alesandro Pajola, košarkaš Partizana, naveo je će ključni faktori biti energija i timska igra u teškim trenucima. Dolazak u "Pionir" probudio mu je sjećanje na 2021. godinu, kada je sa Italijom pobijedio Srbiju i plasirao se na Olimpijske igre u Tokiju.

"Jedva sam čekao da se vratim među 'azure'. Nedostajale su mi emocije koje nosi igranje za nacionalni tim, a radovao sam se i treninzima sa novim stručnim štabom. Povratak na ovaj teren budi divne uspomene. Osvajanje preolimpijskog turnira (2021) bio je jedinstven osjećaj - još uvijek se sjećam ludog slavlja u svlačionici. Bila je to čarobna noć. Sada se, međutim, moramo fokusirati na utakmicu koja će biti izuzetno teška", poručio je Pajola.

Turska je vodeća u grupi sa učinkom 8-1, Srbija i Italija imaju po 6-3, Litvanija 5-4, Island 4-5, a Bosna i Hercegovina je posljednja sa 3-6.

Plasman na SP izboriće tri prvoplasirane reprezentacije.

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