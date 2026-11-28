Fudbaleri banjalučkog Borca u nedjeljnom derbiju 15. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine na Gradskom stadionu dočekuju ekipu Sarajeva (17.30).

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Nakon zahtjevnog evropskog duela protiv Atalante i nesrećnog poraza (2:3), u taboru crveno-plavih prebacili su fokus na prvenstvo BiH, gdje je glavni cilj odbrana titule.

Šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović naglasio je da se ekipa nalazi u veoma intenzivnom ritmu, ali da karakter igrača ulijeva povjerenje pred duel sa "bordo" timom, koji je takođe u vrhu tabele.

"Iza nas je veoma intenzivan period, a takav nas tek očekuje zbog zgusnutog rasporeda i teških utakmica. Poslije duela protiv Atalante, u kojem smo se dosta potrošili i fizički i mentalno, slijedi nam derbi protiv Sarajeva. Riječ je o kvalitetnoj ekipi koja se nalazi u vrhu tabele i ima svoje ambicije. Moramo se vrlo brzo fokusirati na taj meč. Ovi momci imaju dobar karakter i mentalitet, pa svu energiju želimo usmjeriti na utakmicu koju igramo na našem terenu. Želimo nastaviti dosadašnji niz jer je kontinuitet najbitniji u prvenstvu", istakao je Marinović, aludirajući da su crveno-plavi u seriji od osam vezanih trijumfa, čime je izjednačen klupski rekord.

Demantovan navod o traženju odgađanja meča Na pitanje novinara da li je tačno da je banjalučki klub tražio odgađanje sutrašnjeg derbija protiv Sarajeva zbog evropskih obaveza i zgusnutog rasporeda, trener Vinko Marinović je rekao da nije upoznat s tim. "Što se tiče odlaganja, zaista nemam nikakvu informaciju o tome. Niko me iz kluba nije obavijestio da smo bilo šta tražili i ne znam odakle dolaze takvi natpisi", kratko i jasno je poručio šef stručnog štaba Borca.

Trener Banjalučana je svjestan potrošnje, prvenstveno mentalne nakon duela sa timom iz Bergama, ali je istakao da je psihološki oporavak obaveza svakog profesionalca.

"Mi smo profesionalci i moramo se brzo prebacivati iz jednog takmičenja u drugo. Sigurno da nije lako, ali ekipa je čitavo vrijeme pokazivala karakter i vjerujem da ćemo biti na istom nivou kao u dosadašnjem dijelu prvenstva. Sutra nas očekuje 28. utakmica i iako je Evropa završena, ovaj period nam je izuzetno bitan. Želimo završiti polusezonu onako kako smo planirali -cilj nam je da se borimo za trofej i odbranimo titulu.“

Kada je riječ o zdravstvenom biltenu, Marinović i dalje ima određenih briga pred samu utakmicu, pogotovo jer ekipu već u srijedu očekuje još jedan derbi, protiv Zrinjskog. Pored ranije odsutnih Andersona Esitija, Nemanje Jakšića i Stefana Savića, pod upitnikom su Branimir Cipetić, koji je zadobio jak udarac protiv Atalante i Viktor Rogan.

Optimističan pred sutrašnji derbi je i golman Banjalučana Mladen Jurkas, koji smatra da ekipi za ovakve mečeve nije potrebna dodatna motivacija.

"Iza nas je veoma težak period i zahtjevna utakmica protiv Atalante, koja nas je više iscrpila mentalno nego fizički. Ipak, mi smo profesionalci i moramo nastaviti dalje. U narednih pet dana očekuju nas dvije jake utakmice i moramo pokazati naš kvalitet i profesionalizam kako bismo odigrali na najvišem nivou. Sutra igramo derbi protiv Sarajeva, gdje nam ne treba nikakav poseban motiv da pokažemo svoj kvalitet i nadamo se dođemo do pobjede", poručio je Jurkas.

Mladi čuvar mreže Borca se osvrnuo i na činjenicu da sve veći broj igrača iz omladinske škole banjalučkog kluba dobija značajnu minutažu u prvom timu, istakavši da uz njega, Davida Vukovića i Mateja Deketa, klub pokazuje da odlično radi sa mladim kategorijama, na čemu je zahvalan upravi i stručnom štabu.

(MONDO)