Redži Peri iz Bosne proglašen je za najkorisnijeg igrača ABA lige u novembru, predvodeći tim do savršenog učinka.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Stein / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaš Bosne Redži Peri proglašen je za najkorisnijeg igrača ABA lige u novembru, nakon što je sjajnim partijama predvodio sarajevski klub do maksimalnog učinka u ovom mjesecu. Iako se ranije krajem oktobra govorilo da bi Peri karijeru mogao da nastavi u Partizanu, transfer se nije dogodio, a jasno je da bi ovakav igrač bio pogodan za tim Đoana Penjaroje.

Peri je tokom novembra prosječno bilježio 19 poena i osam skokova po utakmici, uz indeks korisnosti 25,3. Bosna je dobila sva četiri meča koja je odigrala u ovom periodu, pa je zahvaljujući toj seriji stigla do trećeg mjesta u grupi B. Sarajevski tim sada ima šest pobjeda i dva poraza, dok su ispred njega Dubai i Partizan sa učinkom 7-1.

Američki krilni centar u Bosnu je stigao u septembru, nakon prethodne sezone provedene u kineskoj ligi, gdje je nastupao za klub iz Pekinga. U novom timu brzo je postao jedan od najvažnijih igrača, a dobre partije u novembru donijele su mu i individualno priznanje u ABA ligi, a sad je dobio i prvo veliko priznanje od dolaska u BiH.

Peri je rođen 21. marta 2000. i visok je 203 centimetra. Prije dolaska u Evropu igrao je univerzitetsku košarku za Misisipi Stejt, a na NBA draftu 2020. izabrali su ga Los Anđeles Klipersi kao 57. pika. Postao je košarkaš Klipersa, ali je odmah trejdovan u Bruklin za koji je potom odigrao 26 utakmica. A, u sezoni 2021/22 je nosio dres Portlanda i na 10 mečeva je prosječno bilježio 9,2 poena, 4,7 skokova i 1,2 asistencije po susretu.

Igrao je i u "Dži" ligi u kojoj je u sezoni 2024/25, kad je igrao za razvojni tim Šarlota, bilježio 17,3 poena, 8,1 skok i 2,3 asistencije. U međuvremenu je igrao i u Kini, ali je jasno da je u znatno boljoj formi od tamošnjeg takmičenja.

Peri je bio i dio reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Igrao je za tim do 19 godina, a na Svjetskom prvenstvu u Grčkoj 2019. bio je čak i najbolji igrač takmičenja sa 13,1 poena, skoro osam skokova i skoro dvije asistencije po meču. SAD je tad osvojila zlatnu medalju, a Peri je naravno bio i dio idealne petorke takmičenja.

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