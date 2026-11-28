BATE Borisov ispao iz bjeloruske fudbalske elite nakon remija protiv Isloča, završivši sezonu sa samo 25 bodova.

Izvor: EPA/TATYANA ZENKOVICH

Slavni bjeloruski klub BATE Borisov ispao je iz lige. Od naredne sezone BATE Borisov takmičiće se u drugom rangu bjeloruskog fudbala, nakon što nije uspio da se spasi u poslednjem kolu porvenstva, igrajući danas tek 1:1 protiv Isloča, tako da mu taj bod nije bio dovoljan da zadrži status u eliti.

Inače, BATE Borisov je gubio na ovoj utakmici autogolom Makarenka, dok je tek u 89. minutu preko Butka iz penala došao do boda. Da je osvojio sva tri, išao bi u baraž za opstanak.

Kako je propao BATE Borisov?

Bjeloruski velikan, koji je bio i povremeni učesnik Lige šampiona u svojoj "zlatnoj eri", osvojio je samo 25 bodova iz 30 utakmica ove sezone, a posljednju titulu prvaka osvojio je sada već davne 2018. godine kada je za klub igrao kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić. Od tada praktično kreće veliki rezultatski pad beloruskog velikana koji je godinama dominirao.

Sve je krenulo da tone poslije smrti vlasnika kluba Anatolija Kapskog koji je u septembru 2018. preminuo u 52. godini, nakon duge borbe za teškom bolešću, a njegov sin - koji ga je naslijedio - nije ponovio rezultate.

Pamte ga i Zvezda i Partizan

BATE Borisov dobro pamte inavijači Partizana i Crvene zvezde. Tako se bjeloruski klub sastao sa Partizanom u kvalifikacijama za Ligu šampiona u sezoni 2015/16, kada ga je eliminisao "golom" u gostima. Dvije godine kasnije, Crvena zvezda je igrala protiv ovog kluba i oba meča završena su bez pobjednika - u Beogradu je bilo 1:1, a u Bjelorusiji 0:0.