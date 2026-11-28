Nikola Jokić našao se na udaru kritika Kendrika Prekinsa, koji ga je izostavio iz izbora najboljih igrača NBA lige ove sezone.

Izvor: YouTube/DNVR Sports/Screenshot, Screenshot/Youtube/@RoadTrippin

Srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo se našao na udaru kritika nekadašnjeg NBA šampiona Kendrika Perkinsa, koji ga je izostavio iz svog izbora pet najboljih igrača u ligi ove sezone. Umjesto srpskog centra, Perkins je u društvo najboljih uvrstio Tajrisa Makseja, beka Filadelfije. Nikola Jokić nije na nivou koji je posljednjih pet godina pokazivao i to je osnovni razlog zbog kojeg ga Perkins vidi izvan petorice najboljih u najjačoj ligi.

Tokom gostovanja u podkastu "Road Trippin' Show", bivši košarkaš je govorio o svom izboru pet najboljih igrača u dosadašnjem dijelu sezone. Kada ga je Ričard Džeferson upitao koga bi izbacio kako bi napravio mjesto za Makseja, Perkins je bez mnogo razmišljanja pomenuo Jokića.

"Moram negde da ubacim Tajrisa Makseja među pet najboljih. On je u trci za MVP priznanje... Izbacio bih Jokića", rekao je Perkins.

Objasnio je i zbog čega je donio odluku, ističući da srpski centar ove sezone ne pruža partije na kakve je navikao javnost. "Samo gledajući ovu sezonu, Jokić nije najbolji strijelac svog tima po prosjeku poena. Džamal Marej jeste... Njegove brojke su opale u odnosu na ono što smo ranije viđali", dodao je Perkins.

Jokić je poslije 17 utakmica na prosjeku od 24,2 poena, 10,8 skokova i 9,3 asistencije po meču, što je daleko, daleko od lošeg učinka, ali naspram prošlogodišnjih 27,7 poena, skoro 13 skokova i 10,7 asistencija za neke je trenutni rezultat prosto neuspjeh. Najbolji je skakač i asistent Denvera, dok je ujedno i među igračima Nagetsa sa najvećom minutažom.

Tačno je da srpski centar trenutno nije najbolji strijelac svog tima. Džamal Marej postiže 26,4 poena po utakmici, što je nešto više od Jokića. Ipak, razlika je mala, a Jokić i dalje donosi mnogo više u skoku i organizaciji igre.

Perkins istakao i efikasnost, ali brojke govore drugačije

Maksej ove sezone bilježi 25,9 poena, 3,3 skoka i oko 5,7 asistencija po utakmici. Njegov učinak svakako zaslužuje pohvale, ali Perkins je u obrazloženju svog izbora pomenuo i efikasnost kao jedan od važnih kriterijuma.

"Morate da budete efikasni... Igraš na terenu sa Džejlenom Braunom, Lebronom Džejmsom, Embidom i V. Džej. Edžkombom", poručio je Perkins.

Međutim, kada je riječ o procentu šuta iz igre, Jokić je ove sezone uspešniji od Makseja. Srpski košarkaš šutira 53,5 odsto iz igre, dok je bek Filadelfije na 49,5 odsto. Maksej igra veoma dobru sezonu i partijama je zaslužio da se nađe u razgovorima o najboljim igračima lige. Ipak, izostaviti Jokića iz prvih pet, uprkos njegovom proseku koji je nadomak tripl-dabla, prilično je smjela odluka.

Treba imati u vidu i da je odigrano tek 17 utakmica, što je mali uzorak u sezoni koja traje 82 meča. Do februara i završnice regularnog dijela mnogo toga može da se promeni, pa će biti zanimljivo vidjeti da li će Perkins ostati pri svom izboru.

"Sećam se, nisam ni htela da probam! Sedela sam na klupici, i nisam htela ni da probam. Ne želim ja to, to nije za mene!