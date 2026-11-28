FSBIH mora da plati 30.000 evra zbog ponašanja navijača na utakmici s Rumunijom.

Izvor: FS BiH

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine kažnjen kee zbog rasističkog ponašanja navijača i ometanja intoniranja himne na meču protiv Rumunije 17. novembra.

UEFA je aktivirala raniju uslovnu kaznu iz marta i FSBIH moraće da plati 30.000 evra, a na narednoj utakmici reprezentacije kapacitet stadiona biće smanjen za pet odsto.

Izrečena je i mjera dodatnog zatvaranja dijela tribina za ped odsto, ali je ona uslovna na period od dvije godine.

Evropska kuća fudbala kaznila je i Fudbalski savez Rumunije zbog nereda koje su pravili njihovi navijači. Rumuni moraju da plate 10.000 evra, a za naredno gostovanje kvota za ulaznice im je prepolovljena sa 5 odsto na 2,5 odsto kapaciteta.

Fudbalski savez Hrvatske kažnjen je sa 4.000 evra zbog korištenja pirotehnike na meču protiv Češke.