Ukrajinski teniser Aleksandar Dolgopolov kritikovao Janka Tipsarevića i druge učesnike egzibicionog turnira u Sankt Peterburgu.

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U petak u Sankt Peterburgu počeo je egzibicioni teniski turnir koji će trajati do kraja vikenda, a na kome učestvuje ukupno deset aktivnih tenisera i dvoje teniskih penzionera - koji su zbog toga u fokusu javnosti. Zbog odluke da otputuju u Rusiju i da igraju na događaju koji služi za promociju tamošnjeg sporta, i to usred sukoba u Ukrajini, mnogi su ih osudili zbog tog poteza, počevši od zapadnih medija do istaknutih Ukrajinaca.

Na spisku učesnika je i nekadašnji srpski teniser Janko Tipsarević, a njegov dolazak u Sankt Peterburg - kao i preostalih 11 tenisera i teniserki - posebno je izazvao revolt kod bivšeg ukrajinskog tenisera Aleksandra Dolgopolova.

"Svi teniseri su 'naravno protiv rata', ali kada stigne poziv jednog od glavnih finansijera tog istog rata? O, da! Daj ta tri krompira, druže!", napisao je Ukrajinac na svom Tviteru i u narednih nekoliko objava nastavio je da kritikuje tenisere i teniserke koji su se pojavili u Rusiji.

Ono što se zna da je nagradni fond izuzetno visok, međutim nije precizirano koliko su teniseri i teniserke dobili novca da bi se u osjetljivom trenutku pojavili u Sankt Peterburgu.

Ko igra u Rusiji?

All tennis players are “surely against” the war, but when one of the main war sponsors invites?Hell yeah! Give me those 3 potatoes, comrade — Alex Dolgopolov (@TheDolgo)November 26, 2026



Osim Janka Tipsarevića, od penzionisanih asova tu je i Jelena Vesnina, ali je takođe tu i još nekoliko poznatih imena poput Dijane Šnajder, Karena Hačanova i Aleksandera Bublika.

Najveće iznenađenje je odluka dvojice Francuza i jednog Britanca da učestvuju, zbog čega su ih već mediji u njihovim zemljama "razapeli", prije svih Denijela Evansa koji je nedavno završio profesionalnu karijeru. Što se tiče Francuza, tu su Adrijan Manarino i Korentan Mute, koji će sigurno morati da objasne svoju odluku.

Takođem tu su i Kamila Rahimova, Anastasija Potapova, Julija Putinceva i Ana Puškareva.