FIFA je odredila da Srbija i Kina igraju u utorak meč šesnaestine finala Svjetskog prvenstva

Izvor: Sidhick Kannur/MEI / Sipa Press / Profimedia

Reprezentacija Srbije u uzrastu do 17 godina igraće u šesnaestini finala Svetskog prvenstvaprotiv Kine u utorak, 1. decembra, od 14.30 časova po vremenu u Srbiji. Meč će biti odigran Dohi, u Kataru, na terenu Haled Balan, 'Broj 5', a po lokalnoj satnici utakmica će početi u 16.30 časova.

Pobednik tog susreta igraće u osmini finala protiv Francuske ili Ugande (taj meč biće odigra u utorak od 16.30), a dalje u "kosturu" naš tim bi potencijalno igrao protiv nekog ova četiri tima: Južna Koreja - Japan i Egipat Kolumbija

Svi parovi šesnaestine finala Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina:

Ponedeljak, 30. novembar

13:30 Hrvatska – Urugvaj (Teren 9 – Adel Malala)

13:30 Italija – Tadžikistan (Teren 4 – Haled Salman)

14:00 Brazil – Mozambik (Teren 1 – Muhamed Ganim)

14:30 Belgija – Saudijska Arabija (Teren 5 – Haled Balan)

15:30 Republika Irska – Obala Slonovače (Teren 3 – Bader Bilal)

16:00 Meksiko – Argentina (Teren 2 – Ibrahim Halfan)

16:30 Čile – Maroko (Teren 7 – Mansur Mufta)

16:30 Španija – Uzbekistan (Teren 8 – Mahmud Sufi)

Utorak, 1. decembar

13:30 Australija – Senegal (Teren 4 – Haled Salman)

13:30 Mali – Dominikanska Republika (Teren 9 – Adel Malala)

14:00 Južna Koreja – Japan (Teren 1 – Muhamed Ganim)

14:30 Srbija – Kina (Teren 5 – Haled Balan)

15:30 Grčka – Ekvador (Teren 3 – Bader Bilal)

16:00 Egipat – Kolumbija (Teren 2 – Ibrahim Halfan)

16:30 Francuska – Uganda (Teren 7 – Mansur Mufta)

16:30 Venecuela – Alžir (Teren 8 – Mahmud Sufi)

Podsetimo, "Orlići" su ušli u nokaut fazu kao prvoplasirani u Grupi L posle pobeda protiv Hondurasa (2:0), Japana (1:0) i Kolumbije (1:0) ovog petka.

Bonus video: Srbija - Kolumbija 1:0