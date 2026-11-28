FIFA je odredila da Srbija i Kina igraju u utorak meč šesnaestine finala Svjetskog prvenstva
Reprezentacija Srbije u uzrastu do 17 godina igraće u šesnaestini finala Svetskog prvenstvaprotiv Kine u utorak, 1. decembra, od 14.30 časova po vremenu u Srbiji. Meč će biti odigran Dohi, u Kataru, na terenu Haled Balan, 'Broj 5', a po lokalnoj satnici utakmica će početi u 16.30 časova.
Pobednik tog susreta igraće u osmini finala protiv Francuske ili Ugande (taj meč biće odigra u utorak od 16.30), a dalje u "kosturu" naš tim bi potencijalno igrao protiv nekog ova četiri tima: Južna Koreja - Japan i Egipat Kolumbija
Svi parovi šesnaestine finala Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina:
Ponedeljak, 30. novembar
13:30 Hrvatska – Urugvaj (Teren 9 – Adel Malala)
13:30 Italija – Tadžikistan (Teren 4 – Haled Salman)
14:00 Brazil – Mozambik (Teren 1 – Muhamed Ganim)
14:30 Belgija – Saudijska Arabija (Teren 5 – Haled Balan)
15:30 Republika Irska – Obala Slonovače (Teren 3 – Bader Bilal)
16:00 Meksiko – Argentina (Teren 2 – Ibrahim Halfan)
16:30 Čile – Maroko (Teren 7 – Mansur Mufta)
16:30 Španija – Uzbekistan (Teren 8 – Mahmud Sufi)
Utorak, 1. decembar
13:30 Australija – Senegal (Teren 4 – Haled Salman)
13:30 Mali – Dominikanska Republika (Teren 9 – Adel Malala)
14:00 Južna Koreja – Japan (Teren 1 – Muhamed Ganim)
14:30 Srbija – Kina (Teren 5 – Haled Balan)
15:30 Grčka – Ekvador (Teren 3 – Bader Bilal)
16:00 Egipat – Kolumbija (Teren 2 – Ibrahim Halfan)
16:30 Francuska – Uganda (Teren 7 – Mansur Mufta)
16:30 Venecuela – Alžir (Teren 8 – Mahmud Sufi)
Podsetimo, "Orlići" su ušli u nokaut fazu kao prvoplasirani u Grupi L posle pobeda protiv Hondurasa (2:0), Japana (1:0) i Kolumbije (1:0) ovog petka.
Evo kada Srbija igra protiv Kine na Svjetskom prvenstvu: "Orlići" saznali dan i satnicu meča
Bonus video: Srbija - Kolumbija 1:0