Kapiten Srbije Vladimir Lučić nije se usudio da javno dijeli savjete i pouke ekipi koja će imati samo dva treninga za važan meč protiv Italije (nedelja, 19 časova).

Izvor: MN PRESS

Vladimir Lučić ne tako davno nije planirao povratak u reprezentaciju, ali se on ipak desio. Iako se oprostio prije tri godine, sada je opet tu i staće na čelo "Orlova" u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

"Imao sam ozbiljnu povredu šake prije tri i po godine i jednostavno, nisam ni razmišljao o povratku u reprezentaciju. Posebno nisam sad razmišljao, uskoro punim 38 godina (u junu 2027, prim novin). Pričao sam sa selektorom poslije utakmice Bajerna i Bešiktaša, rekao je da bi volio da me vidi u ekipi, ako sam spreman da igram kvalifikacije i eto me", rekao je Lučić u hali "Pionir", uoči meča protiv Italije na tom terenu (nedjelja, 19 časova).

Povratak u halu u kojoj je košarkaški "prohodao" i postao as Partizana uvijek mu budi posebne emocije, kao i dolazak u rodni grad.

"Uvijek sam pričao da je poseban osjećaj dolazak doći ovdje među naš narod, naše igrače, gdje se svi na neki način poznajemo. Poseban je osjećaj doći u Beograd, vidjeti porodicu i prijatejle, to je osvježenje za sezonu kakva jeste. I raspored se namjestio da igramo u utorak, ovo je u nedjelju, a sljedeći meč imam u četvrtak", dodao je on.

Lučić igra odličnu sezonu u Bajernu, u kojem je već čitavu deceniju, i sebe uopšte ne percipira kao veterana. Ekipi se pridružuje kao ravnopravni član, spreman da zapne i da stane na njeno čelo, bez mnogo priče.

"Imam kontakte sa trenerima i generalnim menadžerima koji su generalno mojih godina. Nisam imao previše priče sa selektorom. Jedan razgovor, pa još jedan da potvrdim da dolazim i to je to. Ne gledam na sebe kao na veterana. Osjetljivo je davati takve izjave i praviti se košarkaški pametan u trenutku kad ekipa ima dva treninga pred meč. Trudiću se da više primjerom povučem mlađe, koji bi trebalo da budu nosioci ili deo ekipe ne samo sada u prozorima, već nadam se i na Svjetskom prvenstvu"

Pogledajte 02:50 Izjava Vladimira Lučića na treningu Srbije u Pioniru Izvor: Elena Paunović/Tačno Izvor: Elena Paunović/Tačno

Italija je nanosila Srbiji veoma bolne poraze prethodnih godina - spriječila je srpski tim da igra na Olimpijskim igrama 2021. u Japanu, a 2022. godine eliminisala je "Orlove" na početku nokaut faze Eurobasketa.

Sada Italijani dolaze u Beograd sa skorom 6-3, a nakon velike pobjede protiv Turske (8-1), koja se već kvalifikovaala. "Orlovi" imaju učinak 6-3 i u mečevima protiv Italije i Litvanije (1. marta) obavezu da pobijede.

"Nezgodan je protivnik, koji dolazi opet u 'Pionir' sa jedne strane rasterećen, a sa druge uvijek vrlo motivisan da igra protiv nas. Vidjelo se i protiv Litvanije, Srbija je košarkaška nacija koja uvijek sve motiviše i očekujemo i Italiju u najboljem mogućem izdanju, bez obzira na sastav. Nadam se da će se završiti slavnije nego ta moja posljednja utakmica sa njima (na Eurobasketu) u Berlinu".

Kako će Lučić pomoći ekipi?

"Da se ne troše više riječi na neregularnosti ovih prozora. Imali smo jednu ekipu juče, sada potpuno drugačiju. Potrudiću se da veteranski, možda i savetima budem primjer drugima. Važno je da se stavimo u svrhu ekipe. Nema vremena da se spremamo taktički, već samo da damo sve i da ostvarimo pobjedu", poruka je kapitena Srbije.

Bonus video: Lučić - "Ne vidim sebe kao veterana"