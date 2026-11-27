Dušan Alimpijević je potvrdio da je Vladimir Lučić novi kapiten reprezentacije Srbije, vraćajući se nakon tri godine.

Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević saopštio je na treningu nacionalnog tima u hali "Pionir" da je Vladimir Lučić novi-stari kapiten.

Iskusni krilni košarkaš vratio se u reprezentaciju tri godine nakon oproštaja i odmah u meču protiv Italije (nedjelja, 19 časova, hala Pionir) imaće ulogu jednog od nosioca. Ona je adekvatna njegovom značaju za tim, ali i formi u kojoj igra ove sezone za svoj klub Bajern.

"Važno je, jako je važno njegovo prisustvo. On je kapiten za sljedeću utakmicu. Prije svega, Lučić znači čitavom tiomu svojim iskustvom, kvalitetom. Na kraju krajeva, igra dobru sezonu, možda sa više minuta nego prethodne sezone. Imao je vrlo značajnu ulogu u svakom timu u kojem je igrao i mnogo nam znači", rekao je selektor Alimpijević u petak.

Pogledajte 02:18 Izjava selektora Dušana Alimpijevića pred utakmicu Srbija Italija Izvor: Tačno/Elena Paunović Izvor: Tačno/Elena Paunović

Jedno je htio da naglasi selektor.

"I moram da napomenem da je komunikacija sa njim vezana za ove prozore bila vrlo kratka i jednostavna. Kao i sa svim našim velikim igračima, nije se uopšte postavljalo pitanje da li će doći na ove prozore onog trenutka kad sam ga pozvao", kazao je Alimpijević.

Lučić se vraća u nacionalni tim za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. i nastupiće u izuzetno važnom meču, u kojem Srbija ima imperativ pobjede protiv starog rivala - i dužnika.