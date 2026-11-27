Nakon uzbudljivih 90 minuta na Bilinom polju slavio je Čelik.

Izvor: Facebook/NK Čelik

Čelik i BSK uzbudljivom otakmicom na Bilinom polju otvorili su 15. kolo Premijer lige BIH, a na kraju ej sva tri boda osvojio domaćin.

Zeničani su slavili sa minimalnih 1:0 golom Olivera Šarkića, iako se može reći da su Banjalučani zaslužili najmanje bod, s obzirom da je Čelik u samom finišu meča dva puta izbacivao loptu bukvalno sa gol-linije.

Počelo je pokušajem Radoševića glavom i odbranom Šutkovića, a trenutak odluke desio se u 13. Minutu kada je Šarkić matirao Modića, koji je kao i njegov kolega na drugoj strani imao pune ruke posla.

Golman Borca odbranio je pokušaj Sijamije, a Marčetić potom na drugoj strani šalje loptu pored gola.

Fantastičnu priliku za BSK propustio je u nastavku Keranović, odnosno njegov šut nakon povratne lopte Čavića brani Šutković.

Nešto kasnije Modić je imao posla, redale su se prilike pred njegovim golom, ali je bivši igrač Borca bio na visini zadatka.

A onda prava drama u samom finišu meča. Nakon akcije Dizdarevića i pokušaja Radoševića igrači BSK-a već su vidjeli loptu u golu, ali je Omić izbio sa gol-linije.

Nova stopostotna šansa viđena je u sudijskoj nadoknadi, Keranović s eiskosa na lijevoj strani u šesnaestercu namjestio i gađao suprotni ugao, golman Šutković je već bio savlada, ali sada se na liniji ispriječio Mašetić i tako sačuvao Čeliku sva tri boda.

BSK je ostao bez bodova, ali i pete pozicije na tabeli koju mu je sada proteo upravo Čelik. Zeničani imaju 17 bodova, a Banjalučani bod manje.



