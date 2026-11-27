Selektor Srbije Dušan Alimpijević zamolio da se više ne priča o porazu od Litvanije i sudijskim odlukama na štetu reprezentacije.

Izvor: MN PRESS

Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević oglasio se pred jako važan meč protiv Italije u kvalifikacijama za "Mundobasket" (nedelja, 19 časova). Pobeda Italijana protiv Turske podigla je značaj tog meča za našu "A" selekciju.

"Ne postoji kalkulacija kad mi moramo da napravimo još dvije pobjede. Moramo da idemo na prvu sljedeću, a to je kod kuće protiv Italije. Čak ni te neke stvari iz istorije protiv Italije nas ne zanimaju, jer odigrali smo fantastičnu utakmicu protiv njih na prošlim prozorima, na gostovanju u Italiji, i izvojevali jako važnu pobjedu".

Insistirao je Alimpijević na tome da ne komentariše meč protiv Litvanije, u kojem su srpski košarkaši i stručni štab bili izuzetno ljuti na sudije poslije nekoliko kontroverznih odluka u korist domaćih.

"Ne, stvarno, nemojte da komentarišemo više. Prošlo je, gotovo, kraj je. Mi smo trebali da postupimo u nekim situacijama mnogo bolje i pametnije, smirenije. Ipak, nismo. A ove stvari koje vi sad pominjete sigurno su nam otežale, ali prošlost je to. Gotovo, kraj. Idemo dalje".

U timu reprezentacije Srbije su desetorica novih igrača, koji su se priključili iz evroligaških timova. Kako sad napraviti ekipu, s obzirom na to da je bilo košarkaša u Litvaniji koji su se jako lijepo pokazali?

"Svi konkurišu za sastav - i ovih 10 koji su došli i momci koji su bili u prethodnim prozorima i u prethodnoj utakmici. Svi konkurišu za taj sastav od 12. Imaćemo večeras trening u kome će momci sa velikom minutažom u Litvaniji imati trening oporavka, a ostali će raditi srednjim intenzitetom. Uz večerašnji i sutrašnji trening odlučićemo kojih je to 12 kandidata za utakmicu".

"Italija će napraviti 'miks' za ovaj meč"

Vidi opis Alimpijević: "Ne, zaista, nemojte da komentarišemo više" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Kakva je situacija sa povrijeđenim Nikolom Đurišićem? "Rekli su mi da se radi o hematomu od udarca i nema potrebe da rizikujemo bilo šta. On je van sledeće utakmice".

I Italija će izmijeniti "roster", šta očekuje od nje?

"Ništa previše, zato što i oni imaju pet ili čak šest novih igrača za ovu utakmicu. Dakle, to će biti na njihovom selektoru, da odluči šta će promijeniti u odnosu na prethodnu utakmicu. Oni su odigrali dobar meč protiv Turske, tako da pretpostavljam da imaju malo više kandidata za koje bi trebalo da očekujemo da će ostati i za ovu našu utakmicu. Dakle, miks ovih 5-6 novih i ti igrači koji su dobro odigrali u toj utakmici sa Turskom. Pretpostavljam da će to biti taj miks za sljedeću utakmicu".

Meč će biti odigran u Pioniru, možda će biti podgrejanija atmosfera zbog čuvenog ambijenta beogradskog hrama košarke.

"Ja znam jako dobro u atmosferi u Pioniru, od pre par nedelja", rekao je Alimpijević podsjetivši na svoj nedavni meč na klupi Bešiktaša protiv Partizana.

"Akustičnije je (u Pioniru nego u Areni), teže je za igranje, svakako. Ovdje je bučnije, može da se napravi mnogo veća atmosfera pritiska na protivnika nego u Areni. Naravno, Arena ima svoje prednosti, zato što tu staje mnogo veći broj ljudi nego što je u Pioniru. Ali opet, kada pričamo o nekom značajnom pritisku na protivničku ekipu, to je definitivno Pionir".

"Imamo mnogo veće interesovanje za reprezentaciju"

Izvor: MN Press

Govorio je Alimpijević i o podršci reprezentaciji koju osjećaju i on i tim.

"Koliko čujem, prodaja karata ide jako dobro. Mislim da je ostalo vrlo malo ulaznica. To me jako raduje, zato što zaista, osim što imamo u posljednje vrijeme pozitivan odziv igrača za FIBA prozore, imamo i mnogo veće interesovanje nego što je bilo. Pričam iz svog ličnog iskustva, dakle ne okrećem se vremenu pre mene, ali kada se sada vratim nazad u novembar, prije godinu dana, daleko je veće interesovanje za košarku i za utakmice koje igra reprezentacija Srbije, što ne znači da nije bilo tako i prije. Znači, svi ostali su zdravi, nema nikakvih problema u smislu nekog rizika, tako da su, kao što sam rekao, svi u opticaju za ovu sljedeću utakmicu. Hvala vam", rekao je Alimpijević zaključivši priču o meču protiv Italije.