Uz pomoć sponzora riješen problem sa FIBA osiguranjem.

Izvor: KS BiH

Dva dana pred utakmicu sa Litvanijom selekcija BiH bila je u problemu jer je doveden u pitanje nastup Džanana Muse.

FIBA je od Košarkaškog saveza BIH zatražila 36.000 KM za osiguranje za Džanana Musu, a Savez se oglasio da nema taj novac i da Džanan Musa neće moći da igra.

Uslijedila je i burna reakcija Džanana Muse koji je rekao da bi on dao novac, da je znao na vrijeme za ovaj problem, da bi ova saga koja traje čitav dan konačno bila riješena.

Nakon uplate sponzora problem je riješen i Musa će biti na raspolaganju selektoru Đerđi za nedjeljni meč sa Litvancima.

"Kad se ovo desilo, nije bilo nimalo jednostavno, gdje sam se bukvalno, da je trebalo na kraju krajeva, ponudio da ja budem taj koji će pozajmiti novac Savezu da igram za reprezentaciju, jer to je nešto što je iznad svih nas. Poljuljalo me to sve, nije mi bilo svejedno, i ona reakcija koju sam objavio na Instagramu je bila negdje iz srca, negdje dječija", rekao je Musa, prenosi „Klix“.