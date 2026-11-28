Iako je prošle godine promijenila državljanstvo i odrekla se Rusije zbog Austrije, sada je Anastasija Potapova okrenula drugi list.

Izvor: YouTube/BB Tennis

Egzibicioni teniski turnir u Sankt Peterburgu, koji se održava ovog vikenda, privukao je veliku pažnju javnosti i izazvao gnjev Ukrajinaca, pre svih bivšeg tenisera Aleksandra Dolgopolova koji nije štedio tenisere i teniserke koji učestvuju. Između ostalog, tamo gledamo bivšeg srpskog tenisera Janka Tipsarevića, brojne ruske tenisere i teniserke, zatim Dena Evansa (Britanija), pa Adrijena Manarina i Korentana Mutea (Francuska), međutim možda najveće iznenađenje je Anastasija Potapova.

U pitanju je teniserka iz Rusije koja od prošle godine predstavlja Austriju, pošto je odlučila da se "odrekne" svoje matične zemlje usljed nepovoljne političke situacije i sukoba u Ukrajini. Na iznenađenje mnogih, prihvatila je poziv da igra u Rusiji što će i te kako biti propraćeno i u Austriji.

"U srcu nikada nisam prestala da budem Ruskinja", rekla je Anastasija Potapova za rusku agenciju "Tas" i dodala: "Svako ko ima zdrav razum razumije zašto sam morala da promijenim državljanstvo - da bih lakše putovala na turnire.

Kako je sada rekla, Rusije se ipak nikad neće odreći, iako tako nije djelovalo prije samo nekoliko mjeseci: "To sam rekla mnogo puta, ali to ne mijenja ono što jesam, moje navike niti mjesto odakle potičem. Kao što kaže ona izreka, djevojku možeš da izvedeš iz sela, ali selo ne možeš da izbaciš iz djevojke".

"Ljudi, ja volim Beč"

Vidi opis Anastasija izdala Rusiju, pa se predomislila: "Ljudi, ne može selo iz djevojke da pobjegne" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: SARAH YENESEL/EPA Br. slika: 9 9 / 9 AD

Dok je u domovini optužuju za izdaju od prošle godine, Potapova je po promjeni državljanstva poručila da je to dobro promišljena odluka i da nije prelomila preko noći, dok je dodala i da je dugo već znala da će igrati za Austriju: "Živim tamo već nekoliko godina i nije se desilo iznenada, dugo radimo na tome. Volim Austriju, posebno Beč, tako da je to moj drugi dom, posebno sada - to mi je prva kuća", rekla je Potapova.

Vidi opis Anastasija izdala Rusiju, pa se predomislila: "Ljudi, ne može selo iz djevojke da pobjegne" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anapotapovaa Br. slika: 15 15 / 15 AD

Pored dobre karijere u pojedinačnoj konkurenciji, Anastasija Potapova je veoma zapažene rezultate bilježila u dublu. I u toj kategoriji osvojila je tri turnira, a svojevremeno je bila 40. igračica svijeta. Najbolji grend slem rezultati su joj četvrto kolo na Rolan Garosu 2024. godine u singlu, odnosno četvrtfinala na Australijan openu 2022. i Rolan Garosu 2025. godine.

Tokom 2025. godine Potapova je igrala u tandemu sa Olgom Danilović, a njih dvije su predstavljene kao najljepši dubl svijeta.