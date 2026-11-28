Nikola Jokić je briljirao protiv Jute, ali Denver ispada iz NBA kupa zbog lošije koš-razlike.

Izvor: AP Photo/Bethany Baker

Srpski košarkaš Nikola Jokić drastično je popravio formu od početka sezone i to se odražava i na rezultate Denvera. Tako su Nagetsi prethodne noći savladali Jutu (120:107), što je rezultat koji će neće pomoći u NBA kupu - iz kog su ispali zbog nešto lošije koš-razlike.

Na gostovanju u Solt Lejk Sitiju, Denver je do pobede došao tek u završnici, nakon što je "obrisao" prednost od pet poena koju je domaćin imao serijom 11:0. Može se reći da je ključan u tome bio kanadski košarkaš Džamal Marej koji igra sezonu života.

Kako je odigrao Jokić?

Nikola Jokić je meč završio sa 17 poena, 15 asistencija i devet skokova, što će reći da mu je tek jedan falio za novi tripl-dabl. Imao je i dvije ukradene lopte i svega dvije izgubljene, premda ga šut nije slušio kako umije. Šutirao je 7/19 iz igre, a interesantno je da je ovoga puta promašio većinu šuteva za dva poena, dok je za tri bio vrlo uspješan (2/3).

Jusuf Nurkić, kome je ovo bio debi u sezoni poslije povrede, ništa nije mogao protiv njega i imao je pet poena za 17 minuta, dok je interesantno da je podijelio čak 11 asistencija, uz šest skokova.

Najbolji strijelac Denvera bio je pomenuti Marej sa 36, dok su solidne mečeve odigrali i Braun (20 poena) i Kem Džonson (14). U ekipi Jute prednjačio je Kijonte Džordž sa 25, Naredni meč Denver igra protiv Toronta u nedelju, a istog dana Juta će dočekati Finiks.

THE NBA CUP QUARTERFINALS ARE SET Which teams will advance out of the first KO round? https://t.co/2Heplj71vr — Yahoo Sports (@YahooSports)November 28, 2026



Nažalost po Denver, ne nastavlja dalje takmičenje u NBA kupu, zbog slabije koš-razlike u poretku drugoplasiranih.

NBA rezultati 28. novembar: