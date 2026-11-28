Van Sjang, talentovani vezista Crvene zvezde, predvodiće Kinu u meču protiv Srbije na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

Izvor: Wang Zecong / Xinhua News / Profimedia

Srbija i Kina igraće u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, a jedan od lidera azijske selekcije biće Van Sjang (17), talentovani vezista Crvene zvezde. On u kineskoj reprezentaciji nosi broj "deset" i srpski klub već se u toku turnira pohvalio njegovom raspucanom partijom protiv Fidžija, u kojoj je bio dvostruki strijelac i asistent za Kinu.

Fudbaler Crvene zvezde Van Sjang postigao je dva gola i upisao asistenciju za reprezentaciju Kine na utakmici sa Fidžijem, nakon čega je Kina obezbedila plasman u 1/16 finala kadetskog Svetskog prvenstva u Kataru. ⚪️ #fkcz https://t.co/kafMzZUM42 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)November 26, 2026

Ko je Van Sjang, Zvezdin talenat iz Kine?

Van Sjang rođen je 21. aprila 2009. godine u gradu Ćitajhe u Kini, igra u veznom redu, a član Crvene zvezde je od februara 2026. On je već sezonama jedan od lidera svoje generacije u Kini, pa je i prošle jeseni bio izuzetno zapažen u kvalifikacijama za Azijski kup, sa pet golova i šest asistencija u pet nastupa.

Utakmica protiv Srbije biće prilika i da ljubitelji fudbala u Srbiji vide njegov talenat u okršaju protiv "orlića", pred kojima je veliki meč poslije blistavo odigrane grupne faze i uzastopnih pobjeda protiv Hondurasa, Japana i Kolumbije.

Duel Srbije i Kine biće odigran u utorak 1. decembra od 14.30 časova u Dohi.