Srpski košarkaš Bogoljub Marković blistao je u Dži ligi sa 17 poena i 7 skokova, ali je njegov tim izgubio rezultatom 123:118.

Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Bogoljub Marković je ponovo bio sjajan u Dži ligi, nakon što je u porazu svog Milvokija od razvojnog tima Majamija (123:118) postigao 17 poena i sedam skokova. Bivši košarkaš Mege je na terenu proveo 32 minuta.

Reprezentativac Srbije Bogoljub Marković, iako je imao dobro šutersko veče, nije bio najbolji u timu. Ipak, meč je završio sa 17 poena, sedam skokova i jednom asistencijom, tako što je iz igre bio gotovo nepogrešiv, pošto je bio precizan čak šest puta iz sedam pokušaja, dok u šut za tri poena nije uzimao u ovom susretu. Sa linije penala je pogodio tri puta iz četiri pokušaja. Ipak, imao je i četiri izgubljene lopte i jednu ukradenu, ali i jednu blokadu.

Ovo je bio drugi najbolji meč Bogoljuba Markovića u razvojnoj ligi, nakon što je u prethodnom susretu postigao 22 poena.

Bolji od Bogoljuba su bili Kem Džouns sa 31 poenom, pet skokova i sedam asistencija, ali i Kormark Rajan sa 28 poena i šest skokova. Džon Batler je imao 18 poena, pa je srpski reprezentativac zauzeo četvrto mjesto na listi strijelaca Viskonsin Herda. Na drugoj strani je Rus Vladislav Goldin bio najbolji sa 30 poena i 15 skokova, dvocifren je bio i Bez Mbeng je za 36 minuta ubacio 26 poena, Gejb Medsen je imao 21, dok je Donaldson postigao 18 i 12 asistencija, a Tajron Grent-Foster 10.

Šta smo vidjeli na ovom meču?

Marković je dobro otvorio meč pošto je timu donio vođstvo nakon što je pogodio pod faulom za 7:5, ali je rival izgledao znatno bolje i kroz mini-serije je dolazio do vođstva. Već poslije šest minuta igre smo videli nešto lagodniju prednost od 20:13 za razvojni tim Majamija, a do kraja prve četvrtine imali su i važnih "plus" 10 (35:25). Iako su gosti uspjeli do poluvremena da vrate rezultatsku neizvjesnost, posebno zahvaljujući trojkama koje su postigli u drugoj četvrtini - njih šest - bilo je dovoljno da na veliki odmor odu sa pola koša zaostatka (62:61).

Prevagu je odnijelo drugo poluvrijeme u kojem je serija od 7:2 napravila blagu prednost domaćinu od 84:78 koju potom nije ispuštao. Gosti su uspjeli na minut i 17 sekundi da dođu do posjeda zaostatka i na semaforu je stajalo 117:115, ali je nova mini-serija domaćina koju su režirali Goldin i Donaldson sačuvala prednost razvojnog tima Majamija koji je na kraju i trijumfovao.