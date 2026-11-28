Predsjednički kandidat ispred Studentske liste Radomir Saičić ima brojna interesovanja, pa je tako u mladosti trenirao i tri sporta od kojih je aikido bio posebno važan za njegov duhovni razvoj.

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Predsjednički kandidat u Srbiji Radomir Saičić, profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti (SANU), koga je kandidovala Studentska lista ima vrlo zanimljivu životnu priču koja otkriva i njegovu manje poznatu stranu - onu povezanu sa sportom, odnosno borilačkim vještinama.

U intervjuu iz 2019. godine, koji je dao za SANU, Radovan Saičić ispričao je da je trenirao tenis, džudo i aikido, gdje je naučio mnogo i istovremeno upoznao brojne važne ličnosti za svoj razvojni put.

"Bio sam odličan đak i relativno inteligentno dijete. Otac me je, međutim, tjerao da budem najbolji, dijelom iz sujete, a dijelom zbog porodične tradicije: 'Saičići moraju da budu najbolji'. Tako da sam morao da budem odličan", rekao je uz osmijeh Saičić.

Učio sam i neke druge stvari. Još od antičkih vremena muzičko obrazovanje smatralo se dijelom klasičnog obrazovanja, pa sam tako svirao klavir. Poslali su me i na časove francuskog, učio sam još jedan jezik, igrao tenis i trenirao džudo. Želio sam da fizički ne zaostajem za vršnjacima, jer sam u ranom djetinjstvu bio pomalo trapav, pa sam to kasnije nadoknadio borilačkim vještinama", dodao je on.

Praktikovao zen uz aikido

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poslije tenisa i džuda, važan je bio i aikido: "Kasnije sam počeo da treniram aikido, sa idejom da kroz njega praktikujem zen i da, usavršavajući se u borilačkoj vještini, dostignem određeni nivo jasnijeg sagledavanja životne svrhe i smisla".

"Tamo sam upoznao interesantne ljude, majstore aikidoa. Pomenuo bih Jovana Stanojevića, Jovicu Stanojevića, Velibora Vesovića i Dragišu Jocića, poznatog kao Giša. To su izvanredni majstori aikidoa. Jovica Stanojević, nažalost, više nije među nama. Preminuo je prerano, u 33. godini", dodao je Saičić.

Vodi se riječima Bobija Fišera

Slavni šahista Bobi Fišer jedan je od onih čijim se riječima i Radovan Saičić vodio kroz akademski život: "Ne bih sada da pravim bombastična poređenja sa ljudima koji vrijede mnogo više od mene i koji su mnogo više postigli, ali čovjek se ipak rukovodi određenim principima".

"Jedan od njih čuo sam od Bobija Fišera, svjetskog šampiona u šahu, koji je objašnjavao šta predstavlja vrhunski kvalitet jednog šahiste. Nisu to kombinatorna sposobnost, memorija, poznavanje teorije ili osjećaj za poziciju, iako je sve to važno, već dosljednost", naglasio je Saičić ističući da je za njega to vrlo važno, kao i da je za čovjeka važno da cijelog života bude otvoren da uči.

Ko je Radomir Saičić?

Radomir Saičić je po profesiji hemičar, univerzitetski profesor i redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Rođen je 31. oktobra 1961. godine. Njegov otac Nikola Saičić bio je arhitekta i univerzitetski profesor.

U Beogradu je inače završio Matematičku gimnaziju, a studirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta, gdje je diplomirao 1983. godine. Na istom fakultetu magistrirao je 1987, a doktorirao 1991. godine iz oblasti slobodnoradikalske hemije. Profesionalnu karijeru nastavio je na Hemijskom fakultetu u Beogradu, gdje je 2002. godine izabran za redovnog profesora.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Saičić je redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti na Odjeljenju hemijskih i bioloških nauka od 8. novembra 2018. godine, dok je prethodno, od 2012. godine, bio dopisni član. Član je Srpskog hemijskog društva od 1984. godine.

Tokom naučne karijere dobio je više priznanja za svoj rad. Među njima su Oktobarska nagrada grada Beograda za studente za najbolji magistarski rad 1987. godine, Medalja Srpskog hemijskog društva 1995. godine i Nagrada grada Beograda za najbolje naučno ostvarenje u 2006. godini, koja mu je dodijeljena 2007. godine.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Saičić se prethodnih mjeseci našao među istaknutijim imenima Studentske liste, a nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra obratio se iz izbornog štaba i proglasio pobjedu ove liste i sada je njen kandidat na predsjedničkim izborima.