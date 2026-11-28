Trener Zoran Zekić najavio je derbi protiv banjalučkog Borca.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fudbaleri Borca i Sarajeva u nedjelju od 17.30 na Gradskom stadionu odigraće derbi 15. kola Premijer lige.

Trener Sarajeva Zoran Zekić istakao je da njegovu ekipu očekuje zahtjevan ispit protiv Borca, koji je pokazao kvalitet i u evropskim utakmicama.

"Svi znamo šta nas očekuje, evropski Borac. Moramo naći pravi način da se suprotstavimo, biti hrabri, okomiti i jaki na lopti", poručio je trener Sarajeva, koji je zadovoljan što se kadrovska situacija popravlja.

"Javna je tajna šta želimo popraviti, tu realizaciju Dosta se trošimo, gubimo lopte u otvaranju i onda nam se gubi struktura. Kroz tehničke probleme dolazimo do taktičkih problema. To su detalji koje moramo svesti na minimum, jer Borac to jednostavno ne dozvoljava“ , naglasio je Zekić.

On se osvrnuo i na utakmicu Borca protiv Atalante u Konferencijskoj ligi.

"Odigrali su jednu apsolutno dobru utakmicu i do 85. minuta su bili apsoluno bolji protivnik. Koliko je to iscrpilo u svakom smislu vidjećemo, ali to su detalji o kojima treba da razmišlja Borac. Mi se moramo fokusirati na svoje pozicije, biti spremni na sve i izvršavati zadatke. Jedino rješenje da budemo što uspješniji protiv Borca moramo paziti na njihovu prednju liniju, organizaciju igre i tranziciju, ali želimo i mi nametnuti svoje kvalitete, da odigramo hrabro i budemo ponosni nakon te utakmice“, poručio je Zekić.