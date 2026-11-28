Sloga upisala deveti poraz u nizu i ostala na samom dnu tabele.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Sloga i Radnik susreli su se u derbiju začelja, a bodove spasa na stadionu Luke u Doboju odnijeli su Bijeljinci.

Meč 15. kola Premijer lige BiH odlučioje Bradonjić pogotkom u 50. minutu za konačnih 1:0. Pavlović je uspio da odbrani šut Andačića, ali je lopta došla do Bradonjića koji trese mrežu, za prvu pobjedu Radnika u Doboju poslije 16 godina.

Jako malo prilika viđeno je na ovom meču, uglavnom je to bila velika borba na sredini terena, pa je prvih 45 minuta završeno bez golova, a u nastavku su i jedni i drugi krenuli tek malo otvorenije.

Isplatilo se to Radniku golom Bradonjića, a potom je Sloga uzvratila, pokušao je Damjanić, a nedugo zatim Toni Jović, čiji šut završava pored gola.

U 65. minutu vidjeli smo šut Gorzija koji je takođe zavrpio pored gola.

Mijenjao je Duško Vranašević, aosvježio ekipu koja je imala blagu inicijativu, ali nije to dalo konkretnog rezultata, kao ni kontranapadi Radnika koji je do kraja meča sačuvao tri boda.

Radnik je sada pobjegao iz opasne zone i tamo „gurnuo“ Željezničar, dok je Sloga „zakucana“ za samo dno.



