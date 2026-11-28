Bronson Rid, zvezda WWE, preminuo je u 39. godini.

Izvor: Youtube/Wrestlelamia/screenshot

Poznati profesionalni rvač Bronson Rid preminuo je u 39. godini, saopštila je kompanija WWE. Australijanac, čije je pravo ime Džermejn Hejli, umro je u petak usled zdravstvenih komplikacija, ali zasad nisu objavljeni detalji o uzroku smrti.

WWE se oprostio od svog rvača i istakao da je bio mnogo više od velikog imena u svetu profesionalnog rvanja. "Džermejn je bio osoba koja je ostavljala snažan utisak u WWE, ali je, što je još važnije, bio izuzetna osoba, posvećen porodični čovjek i kolega koga su svi voleli", navedeno je u saopštenju kompanije.

Iz WWE su uputili saučešće njegovoj porodici, posebno trudnoj supruzi Pejdž i njihovoj ćerki. Brojne poznate ličnosti iz svijeta profesionalnog rvanja oprostile su se od Hejlija i putem društvenih mreža. Legendarni Rik Flеjr, koji je tokom karijere osvojio 16 svjetskih titula, napisao je da je "još jedan čovjek iz našeg posla otišao prerano".

Član Kuće slavnih WWE Dajmond Dalas Pejdž takođe je izrazio žaljenje zbog njegove smrti. "Duboko me je rastužila vijest o smrti Bronsona Rida. Nisam mogao da ne pomislim na Edija. Kakva šteta. Moje misli su uz njegove prijatelje i porodicu. Počivaj u miru, brate", napisao je on.

Ko je Bronson Rid?

Prema navodima medija koji prate profesionalno rvanje, Hejli se u poslednje vrijeme oporavljao od povreda zadobijenih tokom WWE događaja "Krаun Džuel", održanog početkom novembra u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji. Iako nije učestvovao u meču, tokom tuče je bačen sa bine kroz sto.

Hejli je karijeru započeo na nezavisnoj rvačkoj sceni ili popularnije - kečeri, gdje je nastupao pod imenima Džona Rok i Džej Rok. WWE je potpisao 2019, ali je kompaniju napustio 2021. Poslije godinu dana vratio se i nastavio da nastupa za ovu organizaciju sve do smrti. Jedan od značajnijih uspeha ostvario je 2024, kada je osvojio memorijalnu bitku za trofej Andrea Džajanta.

Njegova smrt druga je vijest o odlasku poznatog rvača u poslednjih nekoliko mjeseci. U septembru je preminuo i engleski rvač Bendžamin Saterli, u 41. godini. Uzrok njegove smrti tad nije saopšten.

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