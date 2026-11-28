Janko Tipsarević se našao na udaru kritika zbog učešća na turniru u Rusiji usred sukoba, a osude dolaze iz teniske zajednice.

Izvor: MN PRESS

U petak je u Sankt Peterburgu počeo egzibicioni teniski turnir, a igrači koji su se odazvali manifestaciji u Rusiji su se našli na udaru kritika. Među njima je i Janko Tipsarević, a posljednja pridika je stigla od Ukrajinca Sergeja Stahovskog koji je javno prozvao tenisere, a prethodno se oglasio i predsjednik Teniskog saveza Ukrajine Jevgenij Zukin.

"Navijači i čitava teniska zajednica mogu da vide ko pristaje da uzima novac od Gasproma dok Rusija i dalje vodi rat protiv Ukrajine", rekao je Zukin u intervjuu za "The Athletic". "A ukrajinski igrači koji svake nedjelje na turnirima dijele svlačionicu sa tim igračima takođe će to zapamtiti."

"Razumijem sve njih (patriote koji mijenjaju nacionalnost), pa čak i tog velikog 'intelektualca' sa Balkana (misli na Janka Tipsarevića) - to me ne iznenađuje. Ali Den Evans, Adrijan Manarino, Korenten Mute - ozbiljno, ljudi? Možda ne vidite krv na novcu koji ćete staviti u džep, ali ona je tu - krv miliona Ukrajinaca", dodao je Sergej Stahovski na instagram profilu.

Ko je još osudio tenisere?

Zbog odluke da otputuju u Rusiju i da igraju na događaju koji služi za promociju tamošnjeg sporta, i to usred sukoba u Ukrajini, mnogi su osudili tenisere. Ponuti trener Eline Svitoline, ali i bivši ukrajinski teniser Aleksandar Dolgopolov.

"Svi teniseri su 'sigurno protiv' rata, ali kada jedan od glavnih sponzora rata pozove? Ma, naravno! Dajte mi ta tri krompira, druže", napisao je na Tviteru i vjerovatno aludirao na ogromni nagradni fond turnira.

Ko igra na turniru?

Osim Janka Tipsarevića, od penzionisanih asova tu je i Jelena Vesnina, ali je takođe tu i još nekoliko poznatih imena poput Dijane Šnajder, Karena Hačanova i Aleksandera Bublika.

Najveće iznenađenje je odluka dvojice Francuza i jednog Britanca da učestvuju, zbog čega su ih već mediji u njihovim zemljama "razapeli", prije svih Denijela Evansa koji je nedavno završio profesionalnu karijeru. Što se tiče Francuza, tu su Adrijan Manarino i Korentan Mute, koji će sigurno morati da objasne svoju odluku.

Takođe tu su i Kamila Rahimova, Anastasija Potapova, Julija Putinceva i Ana Puškareva.

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