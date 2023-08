Janko Tipsarević objavom šokirao teniski svijet! Oprostio se od njega, a Nijemci pišu da je bio pod ozbiljnim optužbama

Preminuo je Dirk Horford, Janko Tipsarević se oprostio od njega, dok u Njemačkoj pišu da je protiv njega bila podnijeta optužnica...

Izvor: Profimedia

Dirk Hordorf (67) je preminuo. Nekadašnji trener Janka Tipsarevića imao je zdravstvene probleme u posljednje vrijeme, a upravo je bivši srpski teniser prvi objavio vijesti o njegovoj smrti. Ubrzo su to prenijeli i mnogi svjetski mediji. Poslao je emotivnu poruku treneru koji je bio značajan za njegovu karijeru.

Oglasio se na društvenim mrežama. "Počivaj u miru Dirk. Jedna od najvećih ikona i najvećih mozgova našeg sporta napustila nas je danas. Naučio si me kako da budem odgovoran, kako da živim svoj život i to je ono što je ugravirano u mene i moju porodicu zauvijek", napisao je Janko na Fejsbuku.

Tokom godine pojavile su se ozbiljne optužbe na račun Hordorfa i uzburkale su javnost u Njemačkoj. Tamošnji mediji prenosili su svjedočenja tenisera koji su tvrdili da ih je on seksualno zlostavljao, dodirivao... Zbog toga se povukao sa mjesta potpredsjednika teniskog saveza Njemačke, pokrenuta je i optužnica, ali je poslije višemesečne istrage slučaj zatvoren i ustanovljeno je "da nema dovoljno dokaza za nastavak postupka". Hordorf je negirao optužbe, a njegov advokat je tada otkrio da je imao dvije operacije, da se nalazi u lošem zdravstvenom stanju i da je to pravi razlog što se povukao sa mjesta u Savezu, a ne spomenute optužbe.

Optužbe protiv njega iznio je bivši teniser Maksimilijan Abel koji je suspendovan zbog toga što je pao na doping testu. Prepričao je šta se navodno dogodilo dok ga je Dirk trenirao. "Na početku bi me dodirivao po leđima i stomaku i onda je prešao na moju zadnjicu. Bilo mi je baš čudno, pitao sam se zašto to radi. Jednom prilikom mi je tražio da dođem u njegov stan i tamo me je tjerao da se skinem go i da radim sklekove. Onda me je tukao kaišem po goloj zadnjici", rekao je Abel.

Teniski savez je sproveo istragu, predsednik Ditlof von Arnim je izdao saopštenje u kom je naveo da "optužbe nisu mogle da se dokažu", kao i da je kredibilnost svjedoka ugrožena jer Abel ima dosije i da se trenutno nalazi u zatvoru zbog prevare sa kreditnim karticama.