Košarkaši Bosne ostvarili su u srijedu izuzetno važan trijumf u osmom kolu Evrokupa, savladavši pred domaćom publikom u Skenderiji ekipu litvanskog Lietkabelisa.

Izvor: Facebook/KK Bosna

Ovim trijumfom, trećim u sezoni, "studenti“ su ostali u igri i sačuvali realne šanse za plasman u drugu fazu evropskog takmičenja.

BOSNA - LIETKABELIS 91:84 (24:14, 24:15, 21:21, 20:34)

Sarajevski tim se revanširao Litvancima za bolan poraz iz prvog kola (75:72), kada je Lietkabelis na svom parketu slavio trojkom Ognjena Jaramaza u posljednjoj sekundi. Činilo se da će naplatiti dug s kamatom, ali su se košarkaši Bosne opustili u posljednjoj četvrtini, što je na kraju moglo da ih košta čak i pobjede.

Susret u dvorani „Mirza Delibašić“ nije počeo najbolje za domaćina jer su gosti bolje otvorili meč, iskoristili nekoliko grešaka domaćih u napadu i preko raspoloženog Kenedija poveli sa 9:2, što je primoralo trenera Bosne na rani tajm-aut.

Od tog trenutka na parketu je postojao samo jedan tim. Nakon što je Hokins prekinuo poenterski post, uslijedila je nevjerovatna serija Bosne od čak 20:0 krajem prve i početkom druge četvrtine.

Trojkama Pajpsa i Perija te sigurnom realizacijom Atića i Talića, domaćin je u potpunosti preokrenuo rezultat i već u ranoj fazi stekao dvocifrenu prednost.

Bosna je nastavila u istom ritmu i u nastavku prvog dijela, pa je razlika porasla na 20+ poena, a na veliki odmor se otišlo s ubjedljivih 48:29.

Ni u drugom poluvremenu Sarajlije nisu spuštale ritam već su nakon samo minut igre u trećem kvartalu stigle do maksimalnih "+24", a ubjedljivu prednost sačuvali su i do samog kraja iako je litvanski tim uspio da ublaži poraz, iako su posljednji pokušaj preokreta imali tri minuta prije kraja kada je razlika bila jednocifrena (minus devet).

Đerđa je tada zatražio minut odmora, pa su Golston i Atić odbili napad Lietkabelisa, koji se borio do samog kraja. Čak su uspjeli da smanje i na "minus pet", ali je Talić s linije slobodnih bacanja u dva navrata potvrdio pobjedu.

Najbolji u timu Bosne bio je Redžinald Peri sa 22 poena, dvocifreni su još bili Nikola Popović sa 13 i Edin Atić s pogotkom manje. U litvanskom timu prednjačio je nekadašnji igrač Partizana Bandža Si sa 22 koša.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)