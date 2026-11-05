Četvrti poraz Bosne u Evrokupu! Đerđa: Rekao sam momcima da ovako ne može!

Bosna upisala poraz od Boteva, ekipe sa dna tabele, pa je Dario Đerđa očekivano bio jako razočaran.

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Sarajevska Bosna vezala je dva trijumfa u Evrokupu, a potom doživjela bolno „prizemljenje“.

"Student" je u Sarajevu savladao bugarski Balkan 78:69, ekipa iz Botevgrada koju vodi Bogdan Karaičić i kojem je ovo bila prva pobjeda u Evrokupu.

Uzalud je bila još jedna dobra partija Redžija Perija i njegov 21 poen, ekipa Balkana predvođena Džavonteom Mekojom u trećoj četvrtini prelomila je utakmicu i do kraja samo povećavala vođstvo.

Nakon svega trener Bosne Dario Đerđa je bio izuzetno razočaran.

“Čestitke Balkanu na zasluženoj pobjedi, po meni. Zato što mislim da su imali više strpljenja i bolji ‘decision making’ u nekim momentima nego što smo mi. Imali su tu neku izraženu želju da dobiju.Mislim da smo mi stalno mislili: tu smo, dobro je, napravićemo to, i onda odjednom kad se prelomi… Dobijemo dvije tehničke, mislim da nam to apsolutno nije trebalo. I odjednom se nekako i sudije okrenu protiv nas u nekom dijelu”, rekao je Đerđa.

“Da me ne biste pogrešno shvatili, mislim da smo isključivo mi, odbrambeno, bili jako loši. Nismo branili ništa jedan na jedan, jer kad jedna ekipa da toliki broj poena iz igre jedan na jedan – 27 od 38, što znači 71% realizacije – to je stvarno stravično velik broj. Ja nikad nisam doživio da neka ekipa ima nula osvojenih lopti u cijeloj utakmici. Tako da, eto, rekao sam momcima da ovako ne možemo, da to nije košarka kakvu bismo trebali igrati“, dodao je Đerđa.

Trener Balkana Bogdan Karaičić zahvalio se Bosni na izuzetnom gostoprimstvu i pohvalio Darija Đerđu rekavši da radi jako dobar posao i u ABA ligi i u Evrokupu.

"Drago mi je što sam ponovo došao u Sarajevo poslije pet, šest godina i da se uvjerim da je Sarajevo ono što je nekad bilo, i želim sve najbolje Bosni, njenim igračima i treneru Dariju. Mi imamo veoma skraćenu rotaciju, dosta povreda od početka sezone. I danas nismo imali dva igrača u rotaciji tako da mi moramo da igramo malo i sporije i tvrđe, na mali broj poena i posjeda.Ovo nije prva utakmica gdje su naše utakmice tvrde, sa puno faulova. To je jednostavno model koji nam trenutno daje šanse u Evrokupu, i mislim da smo uspjeli na taj način i zbog toga da pobijedimo današnju utakmicu", rekao je Karaičić.