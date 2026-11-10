Opet na jednu loptu: Bosna izgubila u dramatičnoj završnici u Manresi

Košarkaši Bosne izgubili su na gostovanju protiv Manrese u sedmom kolu Evrokupa.

Izvor: Facebook/KK Bosna

Sarajevska Bosna upisala je peti poraz u Evrokupu na gostovanju u Manresi.

MANRESA - BOSNA 86:82 (24:20, 16:22, 24:25, 22:15)

Poslije potpuno izjednačenje utakmice, španski tim je ključnu razliku napravio u samom finišu i u dramatičnoj završnici stigao do petog trijumfa.

Šon Pajps je bio jedini dvocifren sa 20 poena, po devet su uknjižili Markus Domask i Edin Atić, dok su kod domaćeg tima najefikasniji bili Nik Ongenda sa 16, Džej Di Note sa 15, Igo Benitez 14, Lukaš Kolenda 11, dok su po pogodak manje zabilježili Feran Basas i Pjer Oriola.

Susret u Kataloniji počeo je u izuzetno visokom ritmu i sa velikom efikasnošću na obje strane.

Domaće je na samom startu poenima pokrenuo Oriola, ali je Bosna preko raspoloženih Golstona, Atića i Perija odmah pokazala zube i preuzela vođstvo (8:4 i 11:8).

Uprkos greški Talića nakon čelendža, gosti su držali ritam sve dok Katalonci nisu odgovorili preko Basasa, koji je u tim trenucima povezao dvije trojke. Uz fizičku dominaciju Ongende pod košem, koji je ušao u verbalni duel sa Popovićem što je rezultiralo nesportskom greškom sarajevskog košarkaša, Manresa je prvu dionicu riješila u svoju korist rezultatom 24:20.

U drugoj četvrtini viđena je još bolja igra gostiju iz Sarajeva. Pajps je ušao u sjajnu šutersku seriju i sa tri ubačene trojke stigao do 13 poena, držeći priključak i donoseći preokret dok je trener Đerđa tražio tajm-aut da smiri nalet rivala.

Izvor: Facebook/KK Bosna

Iako su domaći preko Noteja i slobodnih bacanja Kolende držali prednost, u finišu poluvremena na scenu stupa Atić. Nakon sjajnog prodora i polaganja Brauna za 40:37, reprezentativac BiH je prvo realizovao akciju “dva plus jedan”, a potom nakon ukradene lopte i silovito zakucao za odlazak na veliki odmor uz prednost Bosne - 42:40.

Početak trećeg perioda u potpunosti je obilježio Hokins, koji je nanizao svih osam uvodnih poena za sarajevski tim, uključujući i trojku za vođstvo 47:44. Manresa je odgovorila atraktivnim zakucavanjima Ongende i novom trojkom Basasa, pa je u 25. minutu stekla šest poena viška (57:51).

Tada su ponovo proigrali “studenti”, Popović je prekinuo sopstvenu krizu u napadu, vezao čak osam izuzetno važnih poena i neutralisao odbranu Manrese, a potom se sa distance priključio i Domask za potpuni povratak u egal (61:60 i 62:62).

U samoj završnici trećeg perioda, Braun je ukrao jednu loptu i elegantno položio za prednost 64:62, a pravu majstoriju navijači su vidjeli u posljednjim sekundama - Domask je preuzeo odgovornost i uz zvuk sirene pogodio dalekometnu trojku, lansiravši Bosnu na 67:64 pred odlučujućih deset minuta.

Posljednja dionica donijela je pravu dramu. Domaći sastav je boljim otvaranjem i brzom serijom preuzeo minimalno vođstvo, a trojka Moblija u 32. minutu za 71:68 primorala je Đerđu na novi tajm-aut.

Nakon nekoliko minuta rastrgane igre i promašaja sa obje strane, na scenu je ponovo stupio nevjerovatni Pajps. Prvo je pogodio izuzetno važnu trojku za priključak, Vrabac je donio kratkotrajno vođstvo gostima, a poslije novog silovitog zakucavanja Ongende, Pajps je preko ruke ubacio još jednu dalekometnu trojku za poravnanje (75:75) i svoj 20. poen na utakmici uz fantastičnih 4/5 iza linije 6,75.

Na dva minuta do kraja, pri rezultatu koji je nagovještavao uzbudljivu završnicu, došlo je do kraćeg prekida zbog kvara na tehničkoj opremi za zapisničkim stolom. Pauza je očigledno više prijala domaćinu - Ongenda je sa linije penala vratio Manresi posjed prednosti, dok je Pajps na drugoj strani bio neprecizan.

Prelomni trenutak susreta dogodio se u posljednjem minutu. Golston je napravio skupu grešku i izgubio loptu u napadu za izjednačenje, što je Benitez na drugoj strani kaznio hladnokrvnom trojkom za ključnih "plus šest" španskog tima.

Peri je u samom finišu uspio da poentira iz teške pozicije uz dodatno slobodno bacanje, da bi poslije dobre odbrane "studenata" Domask poentirao poslije kontre za samo "minus dva" 10 sekundi prije kraja.

Ipak, Benitez je na drugoj strani pogodio dva bacanja, a Talić je izblokiran u posljednjem napadu pa su bodovi ostali u Manresi.

Podsjetimo, u osminu finala ovog takmičenja plasiraće se četiri prvoplasirane ekipe iz grupe.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)