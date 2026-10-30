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Treća pobjeda Bosne u ABA ligi: "Studenti" slavili u Beču!

Treća pobjeda Bosne u ABA ligi: "Studenti" slavili u Beču!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Sarajevski tim je trijumfovao u glavnom gradu Austrije.

ABA liga Beč Bosna Izvor: BC Vienna

Nakon dva uzastopna poraza, sarajevska Bosna se vratila na pobjednički kolosijek u ABA ligi!

"Studenti" su večeras bili gosti ekipe Beča, koju sa klupe predvodi bivši trener Igokee m:tel Dragan Bajić. Trijumfovali su razlikom od sedam poena (81:88), što im je bila ukupna treća pobjeda u sezoni, poslije koje se nalaze na trećem mjestu grupe B uz učinak 3-2. Ispred izabranika Darija Đerđe su Partizan i Dubai, koji još uvijek nisu osjetili gorčinu poraza.

Bosna je odlično odigrala prvu dionicu i odmakla deset koraka rivalu (17:27) nakon tog kvartala. U istom ritmu je nastavila i u drugoj četvrtini, došavši do plus 14 (19:33) koliko je bilo i na polovini te dionice (28:42), ali se tim Dragana Bajića do pauze potpuno vratio, prišavši na samo tri poena minusa (45:48).

Početak trećeg kvartala pripao je Beču koji je kreirao seriju 7:0, za 52:48 na semaforu. Bilo je potom i 61:55, ali su onda "studenti" furiozno odgovorili ekipi iz Austrije i do početka posljednje četvrtine primili samo 5, a postigli 14 poena (66:69).

Trojkama Atića i Ramireza Bosna je odmakla devet koraka (68:77) na sedam minuta do kraja. Bili su to Braunovi prvi poeni na susretu, nakon čega je poentirao i za 75:83, da bi odmah nakon toga, na nešto manje od dva minuta do kraja, Pajps postigao trojku iz kornera za plus 11 (75:86), stavivši tako tačku na ovaj meč.

Prvo ime u sarajevskom timu bio je Šon Pajps sa 15 poena, po 11 su dodali Markus Domask, Edin Atić i Nikola Popović, dok je 10 uknjižio Redži Peri. Kod Beča je prednjačio Aleksandar Langović sa 17 poena, dok su Krešimir Radovčić i Grent Šerfild upisao po 13.

Pred Bosnom je sada nastavak takmičenja u Evrokupu, u kojem nakon pet kola ima dvije pobjede i tri poraza. Naredni rival je bugarski Balkan, ekipa iz Botevgrada, koja će 4. novembra gostovati u Sarajevu. Četiri dana kasnije Bosna će u okviru ABA lige biti gost Kluža.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

ABA liga KK Beč KK Bosna košarka

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