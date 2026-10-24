Drugi poraz Bosne u ABA ligi: Kosta Kondić utišao zvižduke u Sarajevu za maksimalan učinak Dubaija

Košarkaši Bosne pretrpjeli su drugi poraz ove sezone u ABA ligi.

Izvor: ABA liga/KK Bosna/Ednan Turalić

Izabranici Darija Đerđe poraženi su od ekipe Dubaija u Sarajevu u okviru četvrog kola regionalnog takmičenja, pa su gosti zadržali maksimalan učinak.

BOSNA - DUBAI 83:93 (13:22, 26:23, 18:24, 26:24)

Osim druge četvrtine, Dubai je rutinski kontrolisao utakmicu i rezultat protiv Bosne, koja nije mogla da pruži značajniji otpor neporaženom timu ABA lige.

Evroligaš je u "Zetri" na krilima raspoloženog reprezentativca Srbije Filipa Petruševa i Banjalučanina Koste Kondića, koji je izviždan u Sarajevu jer je odbio da nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, prvi period riješio u svoju korist sa osam razlike.

Do odlaska na odmor u poluvremenu, "studenti" su smanjili na "minus pet", ali je Dubai u trećem kvartalu ponovo dodao gas i u odlučujućih 10 minuta ušao sa vođstvom od "plus 13" (57:69).

U posljednjoj četvrtini razigrao se ponovo Kondić, koji je bio najefikasniji u pobjedničkom timu sa 14 poena, Filip Petrušev i Mfiondu Kabengele ubacili su po 13, a dvocifreni učinak još je imao Eli Okobo (12).

Kod sarajevskog tima prednjačio je Redžinald Peri sa 20 koševa i sedam skokova.

Napomenimo i to da se na teren poslije dugog odsustva zbog povrede vratio Džanan Musa, koji je u Sarajevu postigao dva poena uz dva skoka i tri asistencije.







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(MONDO)