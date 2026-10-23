Partizan krenuo po Redžija Perija: Bosna ima 48 sati da se izjasni!

Partizanu su neophodna pojačanja, maltene na svim pozicijama, a u Humsku bi mogao da stigne i centar iz Bosne Redži Peri

Izvor: ABA liga/KK Bosna/Nidal Saljic

Partizan ima velike probleme, a to se pretpostavilo i na startu sezone, kad je u pitanju "dugačka klupa". Da Đoanu Penjaroji nedostaju produžene ruke na terenu je jasno od početka Evrolige, a posle dva pojačanja koja su stigla u Humsku na putu je i treće! Partizan bi u tim mogao da dovede centra Bosne Redžija Perija.

Bivši NBA košarkaš je ovog ljeta stigao u Sarajevo gdje je postao deo ambicioznog projekta Bosne, a kako piše B92, Partizan je i te kako zainteresovan da dovede centra u svoje redove. Klub iz Humske je dao rok od 48 sati Bosni kako bi se izjasnila o prijedlogu. Prema tome, budućnost Perija u Evrokupu ili Evroligi zavisi od kluba iz BiH.

Peri, koji ima 26 godina i visok je 203 centimetra, nije uspio da se izbori za bolju poziciju u najjačem takmičenju, pa je put tražio najprije u razvojnim timovima, a onda i u Kini. Ovog septembra je stigao u Bosnu i već je prepoznatljiv u Evrokupu. Bilježi 13,8 poena, ima i sedam skokova i 1,2 asistencije po meču, a indeks korisnosti mu je 15,4.

Peri ima zapažen učinak i među svim igračima takmičenja, pošto je trenutno osmi najbolji u Evrokupu u skoku, a po poenterskom učinku zauzima 45. poziciju. Naravno, u ABA ligi igra još dominantnije - beleži 21 poen, a ima i 8,7 skokova i jednu asistenciju. Konkretno, protiv Partizana je postigao 21 poen, a imao je i 12 skokova, što je natjeralo crno-bijele da se dobrano pomuče u Sarajevu.

Ko je Redži Peri?

Peri je u NBA ligu stigao 2020, kad je bio 57. pik na NBA draftu. Postao je košarkaš Klipersa, ali je odmah trejdovan u Bruklin za koji je potom odigrao 26 utakmica. A, u sezoni 2021/22 je nosio dres Portlanda i na 10 mečeva je prosječno bilježio 9,2 poena, 4,7 skokova i 1,2 asistencije po susretu.

Igrao je i u "Dži" ligi u kojoj je u sezoni 2024/25, kad je igrao za razvojni tim Šarlota, bilježio 17,3 poena, 8,1 skok i 2,3 asistencije. U međuvremenu je igrao i u Kini, ali je jasno da je u znatno boljoj formi od tamošnjeg takmičenja.

Peri je bio i dio reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Igrao je za tim do 19 godina, a na Svjetskom prvenstvu u Grčkoj 2019. bio je čak i najbolji igrač takmičenja sa 13,1 poena, skoro osam skokova i skoro dve asistencije po meču. SAD je tad osvojila zlatnu medalju, a Peri je naravno bio i dio idealne petorke takmičenja.