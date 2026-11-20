Ovako izgleda tabela Evrolige pred utakmice Crvene zvezde i Partizana u 13. kolu.

Izvor: MN Press/Sofascore.com/Printscreen

Iznenađenja, drame i pobjede poslije preokreta. Svašta je moglo da se vidi u četvrtak uveče u mečevima 13. kola Evrolige. I to je imalo uticaj i na Crvenu zvezdu i Partizan. Oba srpska tima tek treba da odigraju svoje mečeve u petak, crveno-bijeli gostuju Barseloni (20.30), dok crno-bijeli dočekuju Bešiktaš u Pioniru (20.45).

Najveći uticaj imali su ishodi u Francuskoj i Španiji. Pariz je srušio Hapoel (97:96) i nanio im četvrti poraz u posljednjih pet utakmica. Ponovo je igrač odluke bio Nadir Hifi koji je dao nevjerovatnu trojku za pobjedu. Riješio je treću utakmicu u nizu u posljednjim sekundama. Ujedno je bio i najefikasniji sa 18 poena i pet asistencija (2/4 za tri).

Another week, another @thenadirhifi DAGGER and eventual winner! It's just what he does ️#MotorolaMagicMoment @Moto I @ParisBasketball https://t.co/PUepv4ln73 — EuroLeague (@EuroLeague)November 19, 2026

Valensija je dobila Virtus (92:87) i to mnogo teže nego što se očekivalo. Gosti su napravili seriju od 15:0 i od minusa (67:63) došli do vođstva (78:70), pa onda i do dvocifrenog plusa na samo pet minuta prije kraja (81:71). Ali, Valensija je onda pokazala da nije slučajno lider Evrolige i preko nevjerovatnog Ti Džej Šortsa je režirala veliki preokret. Upravo je sjajni plej ubacio 20 poena, uz sedam asistencija i bio je ključni igrač.

Kako sad sve to utiče na "vječite"?

Vidi opis Tabela Evrolige pred mečeve Zvezde i Partizana: Luda trojka Hifija sve poremetila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Crvena zvezda je ostala na 9. mjestu sa skorom 7-5 koliko ima i Real, iza je Hapoel sa 7-6. Dakle, trijumfom protiv Barselone (skor 8-4) bi "pobjegla" izraelskom timu i izjednačila se sa Žalgirisom i Fenerbahčeom koji imaju po 8-5.

Sa druge strane Partizan je pao za jedno mjesto, sada je na 12. mjestu i ima 6-6, prestigao je crno-bijele Pariz sa 7-6 koliko ima i Hapoel. Trijumfom protiv Bešiktaša bi se izjednačio sa dva spomenuta tima, a interesantno je i da tim Dušana Alimpijevića ima 6-6.

Rezultati:

Makabi - Dubai 74:80

Žalgiris - Panatinaikos 72:87

Bajern - Baskonija 100:81

Armani - Fenerbahče 78:70

Pariz - Hapoel Tel Aviv 97:96

Valensija - Virtus 92:87



