Odlično izdanje Nemanje Dangubića u pobjedi Dubaija nad Makabijem u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Dubaija ostvarili su pobjedu protiv Makabija iz tel Aviva u prvom meču 13. kola Evrolige, a način da ponovo bude važan faktor pronašao j Nemanja Dangubić. Reprezentativac Srbije imao je izuzetno važnu ulogu u timu koji je trenutno u fantastičnoj formi.

Odigrao je 14 minuta tokom kojih je zabilježio osam poena i dva skoka. Pogodio je oba slobodna bacanja, promašio jedini šut za dva poena i pogodio dvije trojke iz tri pokušaja. Sa njim na terenu Dubai je imao čak 14 poena prednosti u odnosu na Makabi iz Tel Aviva, što je na kraju i presudilo.

Najefikasniji igrač na utakmici bio je Bejkon sa 18 poena, a u redovima Dubaija istakli su se još Blosomgejm sa devet poena i Kabengele sa devet postignutih poena i 11 skokova. Filip Petrušev je meč završio sa šest poena. U poraženom timu najzapaženiji bio je Jam Madar sa 17 poena, dok je Kamar Boldvin dodao 12 poena.

Ekipa Dubaija sada ima skor 9-4 i veoma je blizu vrha tabele u Evroligi, gde su sa istim brojem pobeda i utakmicom manje trenutno Valensija i Olimpijakos. Sa druge strane, Makabi ima samo tri pobjede u dosadašnjem dijelu sezone i nalazi se pri dnu tabele.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!