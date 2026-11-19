Košarkaški klub Partizan se oglasio saopštenjem o franšizi Evrolige, podršci za Penjaroju i dolasku Bećirovića na mjesto direktora.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan se hitno oglasio saopštenjem. U njemu navode da su dali garancije za franšizu Evrolige, zatim da Đoan Penjaroja i stručni štab imaju puno povjerenje, kao i da je Sani Bećirović novi direktor.

"U četvrtak, 19. novembra 2026. godine je održana redovna sjednica Upravnog odbora KK Partizan tokom koje su usvojeni zaključci na sve aktuelne teme koje se tiču funkcionisanja kluba.

Usvojen je finansijski izvještaj za sezonu 2025/26 uz konstataciju da je Klub sezonu završio finansijski pozitivno. Sve obaveze su regulisane, uz plaćenih 5.173.432 evra prema Republici Srbiji kroz poreze, doprinose i PDV.

Klub je ispunio sve zahtjeve koje je pred njega postavila Evroliga u procesu dobijanja statusa franšize, uključujući i dostavljanje ispravnih finansijskih garancija za plaćanje traženog iznosa. Garancije je dostavila kompanija koja posluje na 12 tržišta u formi koju je propisala sama Evroliga.

Vidi opis KK Partizan se hitno oglasio: "Dali smo garancije za franšizu Evrolige, Bećirović novi direktor" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Upravni odbor KK Partizan ističe povodom određenih medijskih natpisa da klub iz sopstvenih prihoda raspolaže sa 20 miliona evra, bez učešća Republike Srbije i državnih preduzeća u budžetu. U skladu sa tim, KK Partizan je u potpunosti sposoban da odgovori izazovima Evrolige na takmičarskom i poslovnom planu u svakom trenutku

Takođe, klub ističe da su do sada preuzete obaveze od strane države bile izmirene i vjeruje da će tako biti i u budućnosti. Kao klub koji se sa pravom smatra sportskim kolektivom od nacionalnog značaja, KK Partizan sa nestrpljenjem očekuje formiranje nove Vlade Republike Srbije i razgovore na temu buduće saradnje. Kao Klub koji redovno izmiruje svoje finansijske obaveze prema državi, doprinosi promociji Beograda i Srbije i indirektno doprinosi ekonomiji kroz povećanje prometa ugostiteljskih objekata, hotela, privlačenje turista i kao povod za ogroman broj putovanja u zemlji i širom Evrope, uvjereni smo u isplativost nekih budućih ulaganja Republike Srbije u KK Partizan.

Članovi UO su diskutovali na temu dugoročnog zakupa i izgradnje trening centra sa pratećim kancelarijama, nakon čega je usvojen plan aktivnosti za naredni period.

Usvojen je izvještaj o radu sportskog sektora, uz podršku timu i stručnom štabu u nastavku sezone, počev od utakmice protiv Bešiktaša.

Upravni odbor KK Partizan je donio jednoglasnu odluku da pojača menadžment kluba tako što će dosadašnji direktor kluba Dule Karavesović ostati dio sistema na poziciji direktora razvoja, dok će na poziciji direktora angažovati proslavljenog košarkaša i uglednog sportskog radnika, Sanija Bećirovića.

Dule Karavesović je dio kluba gotovo 10 godina i Klub mu se ovim putem zahvaljuje na izuzetnom doprinosu koji je dao na poziciji direktora, uz uvjerenje da će nastaviti jednako uspješno da radi na razvoju poslovanja KK Partizan", stoji u saopštenju.