Admir Adžem preuzeo je TS Galaksi.

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Nakon skoro godinu dana bez angažmana, Admir Adžem ima novi trenerski posao. Bivši trener Željezničara karijeru nastavlja daleko od BiH, nakon što je zvanično imenovan za novog šefa stručnog štaba južnoafričkog prvoligaša TS Galaksija.

Čelnici kluba koji se takmiči u najjačem rangu fudbala u Južnoj Africi ukazali su povjerenje pedesetrogodišnjem stručnjaku iz Sarajeva, pred kojim je sada potpuno novo poglavlje i prvi trenerski izazov na afričkom kontinentu.

Adžem u Južnu Afriku stiže sa bogatim iskustvom rada u bosansko-hercegovačkom fudbalu. Najveći dio karijere i najznačajnije uspjehe vezao je za svoj matični klub, sarajevski Željezničar. Na klupi kluba s Grbavice osvojio je trofej Kupa Bosne i Hercegovine u sezoni 2017/18, a u više navrata s velikim uspjehom je vodio i omladinske selekcije "Plavih", osvojivši dvije titule u juniorskoj te jednu u kadetskoj Premijer ligi BiH.

Pored Željezničara, samostalno je vodio i GOŠK iz Gabele te bihaćko Jedinstvo.

TS Galaksi je relativno mlad klub, osnovan 2015. godine, koji je pažnju fudbalske javnosti privukao 2019. godine kada je kao drugoligaš osvojio prestižni Nedbank kup pobjedom protiv slavnog Kajzer Čifsa.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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