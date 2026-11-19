U iskrenoj ispovijesti, Mudrik optužuje ukrajinski savez za propuste tokom svog doping slučaja i ukazuje na teške posljedice po svoju karijeru.

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Kontroverzni ukrajinski fudbaler Mihajlo Mudrik (25) govorio je o svom dugom odsustvu sa terena zbog pada na doping-testu. On je od decembra 2024. do jula 2026. bio van fudbala jer je bilo utvrđeno da je koristio zabranjenu supstancu meldonijum dok je bio igrač Čelsija. Odmah mu je skinuta 'desetka' i uručena Kolu Palmeru.

Gostujući na ukrajinskom jutjub kanalu "U gostima kod Gordona", Mudrik je rekao koga krivi za tu mračnu epizodu. "Okruženje, situaciju u reprezentaciji Ukrajine...", rekao je on. "To nikada nije smjelo da se desi. Vjerovatno to još nisam javno rekao, ali sada kažem."

Na direktno pitanje da li krivi reprezentaciju, odgovorio je potvrdno: "Da, tačno tako".

Mudrik je bio suspendovan od novembra 2024. godine nakon što je bio pozitivan na zabranjenu supstancu meldonijum. Fudbalski savez Engleske mu je prvobitno izrekao četvorogodišnju suspenziju. Dobio je žalbu pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS) i vratio se ovog ljeta nakon što je priznao da je prekršio antidoping pravila i pristao na suspenziju jednaku vremenu koje je već odslužio.

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"To sam mogao samo u Ukrajini da unesem"

Krilni napadač Čelsija, koji je trenutno na jednogodišnjoj pozajmici u Totenhemu, u iskrenoj ispovijesti rekao je da sumnja da je nedozvoljena supstanca ušla u njegov organizam dok je bio u kampu nacionalnog tima.

"Nikada nisam čuo za lijek kao što je meldonijum, nikada ga nisam vidio, niti sam se ikada u životu susreo sa njim. Za to sam saznao tek kada su mi saopštili vijesti. Definitivno imam neke pretpostavke. To je lijek koji se može nabaviti samo u istočnoj Evropi", kazao je on.

"Taj lijek je mogao da dospije u moj organizam samo tamo gdje sam bio, a to je Ukrajina. Takvih lijekova nema u Engleskoj. Navodno stimuliše srce i pomaže vam, koliko sam razumio, da lakše podnesete fizički napor".

Mudrik kaže da mu je predsjednik Fudbalskog saveza Ukrajine Andrej Ševčenko pružio slabu podršku i optužio je savez da je kriv za sve procurile informacije o ovom slučaju.

"Biću iskren, pretvarali su se da pomažu, ali u stvarnosti te pomoći nije bilo. Napravili su više problema nego što su ih riješili. Baš onda kada nam je pomoć bila najpotrebnija, okrenuli su nam leđa... Federacija se plaši da će na kraju ispasti krivac u ovoj situaciji i plaši se kritika ili bilo čega drugog što bi moglo da se svali na njih. Distancirali su se od sopstvenog igrača, nisu pomogli, pretvarali su se da pomažu, i na kraju - prvo mjesecima odugovlače slučaj, a da pritom uopšte nisu pomogli da se on riješi. Ali bitno je da, eto, UAF nije kriv", rekao je Mudrik.

"Samo bih volio da ubuduće svi shvate da čovjek može da se osloni isključivo na sebe", sa žaljenjem je dodao.

Portparol ukrajinskog saveza je prošle godine izjavio da je savez bio "u bliskom kontaktu sa Mudrikovim advokatima", ali da ih engleska federacija nije kontaktirala u vezi sa slučajem.

Mudrik ističe da je sam snosio sudske troškove, a da se "cifra mjeri u milionima". Takođe je sam plaćao lične trenere, masere, fudbalskog trenera i iznajmljivanje terena dok mu je bio zabranjen pristup klupskim resursima Čelsija. Klub mu je, međutim, redovno isplaćivao platu dok je bio van fudbala.

Kako je izgledao dan kada je saznao?

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"Bio sam kod kuće kada su došli ljudi iz uprave Čelsija i rekli da moramo da razgovaramo. Zatim su mi saopštili da sam pao na doping testu i da mi prijeti suspenzija. Bio je to grom iz vedra neba. Nisam mogao da vjerujem da je to istina. Ne možete da povjerujete u tako nešto. Ne vjerujete da se to vama dešava. Da sam ikada išta uzeo, shvatio bih da bi do ovakvog razgovora moglo doći jednog dana."

"Barem bih bio svjestan da je tako nešto moguće. Ali kada trošite gomilu novca pazeći na ishranu, na nutricionistu, na privatnog kuvara... Kada svake godine trošite toliki novac na te stvari, to je posljednje što očekujete. Jer to dovoljno govori: znači da sve to shvatate veoma ozbiljno, i da strogo kontrolišete sve što unosite u svoje tijelo. Inače ne bi bilo potrebe da se troši novac na to, mogli biste i bez toga. Saopšte vam te vijesti, vi sjedite, slušate ih, a zapravo ih ne čujete."

"U jednom trenutku jednostavno upadnete u trans. Osjećate se kao da u snu padate sa nebodera. Letite nadole, osjećate taj pad, ali samo se u snu probudite kada udarite o tlo. U stvarnom životu se ne budite, već samo nastavljate da padate. To vas psihički strahovito pogađa. Tako je bilo u tom trenutku... suze su došle tek kasnije."

Propio se poslije kazne, prošao teške dane

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Rekao je da je plakao i pio alkohol nakon prve suspenzije, ali da nijednog trenutka nije posumnjao da će se vratiti vrhunskom fudbalu. Čelsi ga je doveo u januaru 2023. godine u transferu vrijednom više od 100 miliona evra, a suspenzija mu je ukinuta tek minulog ljeta.

Nakon što je nastupio za Čelsi na predsezonskoj turneji u Aziji, Mudrik se posljednjeg dana prelaznog roka pridružio Totenhemu, kako bi ponovo sarađivao sa svojim bivšim trenerom iz Šahtjora, Robertom de Zerbijem.

"To je potpuno logična odluka. Moj klub (Čelsi) ima novog trenera (Ćabija Alonsa), on fudbal vidi na svoj način. Zna tačno kakvi mu igrači trebaju za taj stil. Prišao mi je i rekao pravo u lice: 'Bolje ti je da ideš negdje da igraš, skupiš minutažu, pa da se vratiš u Čelsi. Računam na tebe.' Sreo sam se sa De Zerbijem i pitao me je da li sam srećan. Rekao mi je - 'Ajde, imamo još mnogo posla pred nama."

Mihajlo Mudrik trenutno prolazi kroz oporavak od povrede skočnog zgloba i očekuje se njegov povratak predstojećeg vikenda. Ove sezone nastupio je na samo jednom prvenstvenom meču Totenhema.

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