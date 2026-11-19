Nekadašnji košarkaš Partizana Savo Drezgić po drugi put u karijeri odlazi u NCAA.

Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Savo Drezgić (20), svojevremeno najtalentovaniji igrač u mlađim kategorijama Partizana, ponovo će napustiti evropsku košarku i preseliti se u SAD. On je taj put već jednom prošao, ali sada će njegova selidba na koledž biti nešto drugačija.

Nakon što je prošao sve mlađe kategorije beogradskog Partizana i sa seniorima osvojio ABA ligu, Drezgić je 2024. godine otišao u SAD, gdje je prvo pohađao srednju školu i privikavao se za koledž. Obavezao se kasnije koledžu Džordžija, za koji je i nastupao prije nego što se vratio i potpisao za Megu. Sada će karijera dobiti novi obrt, jer će Drezgić pojačati koledž Pen Stejt.

Ovu vijest otkrio je agent Miško Ražnatović, koji je i prije nekoliko mjeseci napomenuo da je talentovani bek spreman za povratak u Ameriku. Činilo se da će Drezgić tokom ljeta ponovo izabrati koledž, ali on u tom trenutku nije pronašao angažman.

Prethodna sezona u dresu Mege bila je impresivna, a na mečevima ABA lige prosječno je bilježio 15,4 poena i četiri asistencije. Drezgić je godinama bio i jedan od najvažnijih igrača reprezentacije Srbije u svom uzrastu, a sa nacionalnim timom do 18 godina ima srebro sa Evropskog prvenstva 2024. godine.

After great season with Mega Superbet, where he averaged over 15 ppg, Savo Drezgic returned to Ncaa! He has committed to Penn State!#BeoBasketNIL — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)November 17, 2026

Drezgić će se novom timu priključiti između dva semestra, nakon što je usmeno "obećao" Pen Stejtu da će postati njihov novi košarkaš. Američka javnost sa mnogo pažnje dočekala je ovu vijest, jer Drezgića poznaje iz njegovog prvog mandata u koledž košarci.

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